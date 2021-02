Barbara iz Sanjskega moškega Hrvaške o nosečnosti: Začetek je bil težek

In čeprav se je zdelo, da je Barbara v Mija zaljubljena in je prepričana, da je ona zanj najboljša izbira, očitno temu ni bilo tako. Plavolaska je namreč že dobro leto zelo zaljubljena, zdaj pa s svojim izbrancem Ninom pričakuje prvega otroka.

Kot je povedala za televizijo RTL, so bili prvi tedni nosečnosti zanjo zelo naporni. "Malo sem utrujena, ampak se dobro držim. Za mano je težko obdobje. Pestile so me celodnevne slabosti, vrtoglavica in izjemno nizek tlak. Res sem se namučila, nisem mogla vstati iz postelje. Zdaj je lažje, včasih še bruham," je povedala 22-letnica in razkrila, da je noseča malo manj kot tri mesece.

Bodoča starša še ne vesta, katerega spola bo njun prvi otrok, sta pa za oba spola že izbrala ime, tako da sta glede tega mirna, je povedala. Komaj čakata pregled, na katerem bosta izvedela spol otroka. In čeprav sta z Ninom v veselem pričakovanju, zaenkrat še ne načrtujeta poroke: "O tem ne razmišljam zaradi trenutne situacije. Želim veliko poroko, zato zdaj nima smisla sploh razmišljati o tem. Vsekakor pa bom nekega dne postala njegova zakonita žena."