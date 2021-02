Barbara iz Sanjskega moškega Hrvaške v veselem pričakovanju

Kot poroča hrvaški portal RTL.hr, je Barbara zaljubljena v Dalmatinca Nina, s katerim je začela živeti lansko leto, tik pred začetkom epidemije. Kot je decembra povedala, sta zvezo nekaj časa skrivala, saj sta sodelavca in nista želela, da vsi vedo, da se je med njima vnela iskrica. "Že eno leto sva skupaj in razmišljava o naslednjem koraku, a nama je korona malo prekrižala načrte," je takrat povedala 22-letnica in dodala, da se je njuna zveza začela kot prijateljstvo. "Tudi slutila nisem, da bo on moj življenjski sopotnik. Prvih nekaj mesecev je bilo smešno delati z njim, ker nisva želela povedati, da sva skupaj. Bilo je zelo prisrčno."