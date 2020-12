Barbara iz Sanjskega moškega Hrvaške že eno leto srečno zaljubljena

"Živiva skupaj, deliva si dobro in slabo in meni je to enako kot zakon. Če bi se poročila, bi se spremenil samo moj priimek. Vse drugo bi ostalo enako," je v pogovoru s hrvaško televizijo RTLpovedala Barbara Mucić, 22-letnica, ki smo jo tudi Slovenci lahko spremljali v resničnostnem šovu Sanjski moški Hrvaške. Nastopila je v sezoni Mija Matića, kjer na koncu zmagala Slovenka Nuša Rojs.