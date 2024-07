Barbie iz vesolja na razstavi v londonskem Muzeju oblikovanja

"Navdušeni smo, da bodo Samanthino Barbie, odkar se je vrnila z ISS, obiskovalci to poletje prvič videli v Muzeju oblikovanja," je povedala kuratorka razstave Danielle Thom. Kot je dodala, je bilo potovanje lutke na Samanthini zgodovinski misiji 400 kilometrov nad Zemljo eden najbolj zanimivih mejnikov v zgodovini Barbie.

Na razstavi bodo med drugim na ogled tudi redki primerki drugih lutk Barbie. Med njimi bo prva Barbie z vesoljsko tematiko, srebrna Miss Astronaut, ki je bila prva upodobitev Barbie kot astronavtke. Izdelali so jo leta 1965, štiri leta, preden je Neil Armstrong stopil na Luno. Na ogled bo tudi Barbie v kovinskem roza skafandru, ki so jo izdelali leta 1985, ko je Sally Ride postala prva Američanka v vesolju.

Razstava prikazuje spreminjajočo se zasnovo Barbie skozi čas in vključuje tudi spremljajoče like, kot sta lutka Barbiejine najboljše prijateljice Midge in Ken.