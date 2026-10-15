Barbie po lastni podobi bo dobila tudi Celine Dion

58-letna kanadska pevka Celine Dion je na enem od družbenih omrežij že objavila fotografijo lutke, ki nosi dolgo temno modro obleko ter ima okoli vratu verižico z modrim obeskom v obliki srca. Navdih zanjo je bila po navedbah podjetja Mattel znana modra diamantna ogrlica v obliki srca iz filma Titanik, za katerega je Dion zapela naslovno skladbo My Heart Will Go On.
"Upam, da bo ta lutka vse ljudi spodbudila, da se samozavestno izražajo, uresničujejo svoje sanje in verjamejo v moč lastnega glasu," so pri Mattelu navedli besede z grammyjem nagrajene pevke. Mattel je v preteklosti že izdal lutko Barbie po podobi drugih pevk, kot sta Whitney Houston in Tina Turner.
Dion se je prejšnji mesec po šestletnem premoru v Parizu vrnila na oder. Leta 2022 je pevka javno razkrila, da so ji diagnosticirali progresivno nevrološko motnjo, sindrom otrdelega telesa (SPS). Od takrat je le redko nastopila. Od svojega koncertnega povratka septembra redno nastopa pred deset tisoči oboževalcev v pariški areni Plenitude. Zadnje čase je oboževalce v francoski prestolnici navduševala tudi s spontanim petjem in plesom pred svojim hotelom.
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