Barbie po lastni podobi bo dobila tudi Celine Dion

58-letna kanadska pevka Celine Dion je na enem od družbenih omrežij že objavila fotografijo lutke, ki nosi dolgo temno modro obleko ter ima okoli vratu verižico z modrim obeskom v obliki srca. Navdih zanjo je bila po navedbah podjetja Mattel znana modra diamantna ogrlica v obliki srca iz filma Titanik, za katerega je Dion zapela naslovno skladbo My Heart Will Go On.

Svojo barbie je dobila tudi Celine Dion. FOTO: Profimedia

"Upam, da bo ta lutka vse ljudi spodbudila, da se samozavestno izražajo, uresničujejo svoje sanje in verjamejo v moč lastnega glasu," so pri Mattelu navedli besede z grammyjem nagrajene pevke. Mattel je v preteklosti že izdal lutko Barbie po podobi drugih pevk, kot sta Whitney Houston in Tina Turner.