Barbra Streisand hčerki pokojnega Floyda podarila Disneyjeve delnice

Gianna Floyd je postala lastnica Disneyjevih delnic, zahvaljujoč legendarni igralki in pevki Barbri Streisand. Šestletnica se je pretekli vikend na Instagramuzahvalila zvezdnici za darilo, ki ga je prejela od nje in ob zapisu pokazala nove fotografije, na katerih pozira s certifikatom, ki ga je prejela po pošti. 78-letna bARBRA StreisAnd je šestletni Gianni poleg delnic podarila tudi dva svoja albuma, My name is Barbra in Color me Barbra.