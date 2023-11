Barbra Streisand posnela zvočno različico prihajajoče biografije.

Dolgo pričakovani spomini legendarne pevke in igralke Barbre Streisand bodo objavljeni 7. novembra, a ne le v klasični pisni obliki. Za biografijo z naslovom My Name Is Barbra je zvezdnica posnela tudi zvočno različico. "Barbra Streisand je živa legenda, ženska, ki je v karieri, ki traja šest desetletij, blestela na vseh področjih zabavne industrije," je za revijo People povedal producent zvočne knjige.

V knjigi bo zvezdnica podrobno opisala pot do slave in ponudila vpogled v nadvse uspešno kariero, v kateri je osvojila štiri najpomembnejše hollywoodske nagrade: emmyja, grammyja, oskarja in tonyja. Delila bo spomine iz otroštva v New Yorku, karierne začetke v nočnih klubih ter obudila trenutek, ko je dobila glavno vlogo v broadwayskem muzikalu Funny Girl.

Zvočna različica knjige naj bi po pisanju založbe prav tako vsebovala ekskluzivno vsebino, vključno z desetinami glasbenih odlomkov iz njenih predstav na Broadwayu, albumov in filmov. Uvodno besedo in zaključek bo prebral voditelj pogovorne oddaje Stephen Colbert. Založba Penguin Random House Audio je sporočila tudi, da je zvočna knjiga dolga kar 48 ur, najdaljša zvočna knjiga, ki jo je izdal založnik, ter da je "resničen dokaz Barbrinega neverjetnega življenja in kariere."