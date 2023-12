Barbri Streisand je pri 81 letih vseeno, kaj ljudje menijo o njeni modi

"Ljudje bi se morali izraziti in obleči, kar čutijo na kateri koli dan. In to nima nobene zveze s starostjo," je igralka in pevka Barbra Streisand dejala v intervjuju za New York Times. Pojasnila je, da je bila v mladosti glede izbire oblačil previdna, da se ni oblačila preveč provokativno. "Takrat sem se preveč bala, da bi me tako videli. Zdaj sem prestara, da bi mi bilo mar."

V nadaljevanju je dejala, da se nikoli ni "sprijaznila s stilom dneva", ampak se je raje oblačila po navdihu. "V glavi sem imel druge slike. Navdihnili so me periodični filmi, slike v muzejih in tisti čudoviti Muchevi plakati Sarah Bernhardt, ki sem jih prvič videla, ko sem bila najstnica," je povedala. Dodala je, da se na njenih prvih nastopih v newyorških barih ni oblačila kot druge pevke. "Nisem se povezala s konvencionalno vrsto obleke, ki jo je nosila večina pevk v nočnih klubih."

Barbra Streisand je novembra izdala knjigo spominov z naslovom My Name Is Barbra. Za biografijo je zvezdnica posnela tudi zvočno različico. V knjigi je podrobno opisala pot do slave in ponudila vpogled v nadvse uspešno kariero, v kateri je osvojila štiri najpomembnejše hollywoodske nagrade: emmyja, grammyja, oskarja in tonyja.