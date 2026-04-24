Barron Trump in skrivnost njegovega poceni nahrbtnika

V svetu, kjer so otroci milijarderjev običajno oblečeni v najnovejše modne kose prestižnih znamk, Barron Trump, najmlajši sin predsednika ZDA Donalda Trumpa, vzbuja pozornost z nenavadno preprostostjo. Poznavalci in uporabniki družbenih omrežij so namreč opazili, da mladenič kljub svojemu statusu dediča večmilijonskega imperija povsod nosi isti črn nahrbtnik, katerega tržna vrednost znaša zgolj okoli 88 dolarjev (75,16 evra).
Številni se zdaj sprašujejo, ali je najstniku nahrbtnik le tako zelo všeč ali je v ozadju njegove odločitve kaj drugega. Nekateri so prepričani, da je Barron kljub svojemu bogastvu prevzel varčne navade. S tem, ko nosi ves čas isti nahrbtnik in se ne izpostavlja z vedno novimi in novimi dizajnerskimi kosi, ne zbuja pretirane pozornosti med sošolci in ne izstopa preveč. To ima lahko tudi pozitivne posledice na njegovo javno podobo v prihodnosti, saj se v javnosti predstavlja kot racionalen in odgovoren človek.
Obstaja pa tudi precej bolj preprost in pragmatičen pogled na situacijo. Kritiki poudarjajo, da Barron zaradi svojega posebnega varovanega statusa in načina življenja verjetno ne preživi veliko časa sredi kampusa kot tipičen študent. Zanj nahrbtnik predstavlja le funkcionalen predmet, v katerega spravi nujne stvari, nima pa potrebe po nenehnem sledenju modnim trendom ali menjavi prtljage. Za sina Melanie in Donalda Trumpa, za katerega še posebej velja, da mu blagovne znamke zelo veliko pomenijo, je ta skromnost le še bolj presenetljiva.
