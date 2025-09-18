Barron Trump iz New Yorka bližje staršem: Preselil se je v Washington

Barron Trump, sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie, ne študira več v New Yorku. Čeprav je tam začel svoje študentsko življenje na prestižni newyorški univerzi, kjer je eno leto obiskoval poslovno šolo Stern, se je zdaj preselil, da bi bil bližje staršem.

Barron Trump želi živeti bližje staršem. 19-letnik, ki je šele dodobra začel študirati na prestižni poslovni šoli v New Yorku, se je preselil, da bi bil bližje staršem. Živel je v družinskem stanovanju na Manhattnu, vendar ga nihče ni videl v prvem tednu pouka na fakulteti v New Yorku, zato so se razširile govorice, da Barron jesenskega semestra ne bo preživel v tem mestu.

Barron Trump se je iz New Yorka preselil v Washington. FOTO: Profimedia icon-expand

Barron naj bi tako zapustil Manhattan in se preselil na novo lokacijo. Univerza v New Yorku namreč ponuja študij v več mestih, zato se je Barron preselil bližje družini – na kampus v Washington. Po poročanju revije People Barron zdaj študira v majhni in ekskluzivni skupini z manj kot sto sošolci. Vendar še vedno ni jasno, ali živi v študentskem kompleksu ali v Beli hiši.

Ker je študentski kompleks zelo blizu predsedniške rezidence, bo Barron naslednjih nekaj mesecev ostal blizu staršev. Razlog za Barronovo premestitev javno ni bil potrjen. Na spletni strani fakultete pa je pojasnjeno, da se dodiplomski študenti s sedežem v Washingtonu poglobljeno ukvarjajo s politiko, gospodarstvom, novinarstvom in vodenjem prek tečajev in izkustvenega učenja v prestolnici. Za semester na kampusu v Washingtonu mora dodiplomski študent odšteti približno 27.741 evrov, nastanitev pa lahko znaša dodatnih osem tisočakov.