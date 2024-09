Barron Trump je začel študij na prestižni fakulteti

"To je zelo dober kraj. Všeč mu je. Všeč mu je bila šola. Sam sem hodil na Wharton in to je bila zagotovo ena od šol, o kateri smo razmišljali. Tega nismo storili. Odločila sva se za Stern," je za Post izjavil bivši predsednik in dodal, da so sina sprejeli na več univerz.