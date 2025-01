Barron Trump: leta 2017 deček, danes daleč najvišji član družine

Po spletu so zaokrožile fotografije, ki prikazujejo, kako je Barron Trump iz 11-letnega dečka na očetovi prvi inavguraciji zrasel v daleč najvišjega člana družine Trump, ki je bdel nad očetovo drugo inavguracijo. O Barronovi višini, ta naj bi presegala dva metra, so mediji v preteklosti sicer že poročali, sveža primerjava fotografij z inavguracije leta 2017 in 2025 pa je uporabnike na spletu zopet pognala v pogovore.