Tuja scena

Barron Trump naj bi si želel znebiti slovenskega naglasa

Washington, 09. 01. 2026 09.54 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
E.K. STA
Barron Trump

Najmlajši sin predsednika ZDA, 19-letni Barron Trump, naj bi obiskoval tečaj izgovorjave, da bi postal bolj samozavesten pri govorjenju v angleščini, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na objavo poročevalca o slavnih in bogatih Roba Shuterja.

Barron Trump naj bi si želel izboljšati svojo izgovorjavo angleškega jezika. "Barron je zelo osredotočen na to, kako se zdaj predstavlja. Je premišljen, razumen in želi biti samozavesten pri govorjenju, vendar to počne tiho, ne da bi pritegnil pozornost," je neimenovani vir povedal Robu Shuterju.

Barron Trump
Barron Trump
FOTO: Profimedia

Najmlajši Trump je znan po tem, da se izogiba pozornosti javnosti, za razliko od svojih starejših polbratov Donalda mlajšega in Erica. Kljub temu je predlani med predsedniško kampanjo svojega 79-letnega očeta večkrat nastopil na javnih shodih.

Barronu deloma pripisujejo zasluge za očetovo zmago na predsedniških volitvah, saj naj bi mu pomagal pridobiti glasove mlajših moških, ki jih je pritegnil prek sodobnih medijskih formatov, vključno s podkasti. "Kadar koli je mogoče, se izogiba pozornosti javnosti. Zelo pazi na svojo zasebnost, njegova mama pa poskrbi, da tako tudi ostane. Melania ga močno ščiti," je Shuterju povedal drug vir.

Preberi še Barron Trump zaradi zmenka zaprl celotno nadstropje očetove stolpnice

Barrona sta vzgajala predvsem slovenska stara starša in mama, ki je znana po tem, da ga v javnosti močno ščiti. Viri so Shuterju povedali, da želi prva dama svojemu sinu omogočiti normalno življenje – brez kamer in javnega pritiska. "Vedno je bila zelo aktivna in poskrbela, da je varen in trdno na tleh. To pomeni, da ga vodi, ščiti in mu pomaga, da se znajde," je povedal vir. Barron trenutno živi v Beli hiši in se udeležuje predavanj na univerzi NYU na daljavo.

Barron Trump Donald Trump predsednik ZDA Melania Trump slovenščina

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flisd
09. 01. 2026 11.27
Očitno glih ni genialc. Po kom bi le bil????
Odgovori
0 0
detect
09. 01. 2026 11.23
vidiš,to je pravih slovenskih korenin.
Odgovori
+1
1 0
Angelina145
09. 01. 2026 11.22
Solo je delal v ZDA zivi tam celo zivljenje, kako imas lahko naglas??
Odgovori
+4
4 0
Vrhovni poveljnik
09. 01. 2026 11.22
SDSovci so takole ponosni! Mahniču je že ušlo v hlače, Grims še je pa že javil za vojno proti Grenlandiji, Janša pa tokrat še razmišlja kje bo imel večjo korist za svoj račun v Republiki Srbski.
Odgovori
+2
3 1
scipio
09. 01. 2026 11.21
Jezik je glasba in glasba je jezik. So vprašali Pacinota, Renota, Costnerja in Schwarzeneggerja, kakšno glasbo bi oni pisali, če bi bili skladatelji. Pacino pravi Verdija, Reno pravi Debussya, Costner pravi Gershwina, Švarci pa reče: "I'll be Bach!". Pa Barron? Ali ni njegov materin jezik avstrijski?
Odgovori
0 0
klop12
09. 01. 2026 11.12
On hoče govort kot Švarci. Isto kot Melanija haha
Odgovori
+0
2 2
proofreader
09. 01. 2026 11.12
Zoki bi moral pa ravno obratno.
Odgovori
+1
2 1
ZMERNI DESNIČAR
09. 01. 2026 11.09
Odkar državo vodi Golob tudi jaz skušam izgubiti slovenski naglas
Odgovori
+0
4 4
Pa kaj
09. 01. 2026 11.14
Pa se uči grosupljevščine..to je top naglas v Slo..pa se plešo bos dobil gratis
Odgovori
+4
5 1
Vojko Kos
09. 01. 2026 11.22
Kdo vas pa drži v Sloveniji?! Svet je velik! GREMO!!!!
Odgovori
0 0
Sir Oliver
09. 01. 2026 11.09
Ahahahaha, slovenske matere sin.
Odgovori
+1
3 2
Aijn Prenn
09. 01. 2026 10.50
Ata bo kupil Grenlandijo, Barron si bo kupil pa Slovenijo, pa naredil vikend in dve golf igrišči...
Odgovori
+2
5 3
mentorhercul
09. 01. 2026 10.46
Eni si želijo znebiti naglas, drugi pa porekla.
Odgovori
+4
8 4
SpamEx
09. 01. 2026 10.46
Pa tudi sem naj ne hodi
Odgovori
+1
9 8
lizing
09. 01. 2026 10.48
Bi te znal kaj vprašat.
Odgovori
+5
8 3
SpamEx
09. 01. 2026 10.46
Čimprej
Odgovori
-2
4 6
