Barron Trump naj bi si želel znebiti slovenskega naglasa

Barron Trump naj bi si želel izboljšati svojo izgovorjavo angleškega jezika. "Barron je zelo osredotočen na to, kako se zdaj predstavlja. Je premišljen, razumen in želi biti samozavesten pri govorjenju, vendar to počne tiho, ne da bi pritegnil pozornost," je neimenovani vir povedal Robu Shuterju .

Najmlajši Trump je znan po tem, da se izogiba pozornosti javnosti, za razliko od svojih starejših polbratov Donalda mlajšega in Erica. Kljub temu je predlani med predsedniško kampanjo svojega 79-letnega očeta večkrat nastopil na javnih shodih.

Barronu deloma pripisujejo zasluge za očetovo zmago na predsedniških volitvah, saj naj bi mu pomagal pridobiti glasove mlajših moških, ki jih je pritegnil prek sodobnih medijskih formatov, vključno s podkasti. "Kadar koli je mogoče, se izogiba pozornosti javnosti. Zelo pazi na svojo zasebnost, njegova mama pa poskrbi, da tako tudi ostane. Melania ga močno ščiti," je Shuterju povedal drug vir.