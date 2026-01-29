Naslovnica
Tuja scena

Barron Trump: Od zlatega vozička do poslovneža

Washington, 29. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Barron Trump

Najmlajši sin Donalda Trumpa, 19-letni Barron, se v javnosti pogosteje pojavlja, odkar je pred letom začel študirati, njegov oče pa je še drugič prisegel kot ameriški predsednik. Čeprav se sam ne izpostavlja, pa je njegovo zasebno življenje tema, ki zanima tako ameriško kot svetovno javnost.

Barron Trump je peti otrok ameriškega predsednika Donalda Trumpa in nekdanje manekenke Melanie Trump, čeprav se 19-letnik v javnosti ne izpostavlja, pa njegovo življenje vzbuja veliko pozornosti. Rodil se je v eno najbogatejših in znanih družin na svetu, kot pišejo ameriški mediji, pa že uspešno koraka po očetovih stopinjah.

O zasebnem življenju Barrona Trumpa ni veliko znanega.
FOTO: Profimedia

Njegova vzgoja je bila vse prej kot običajna. Že od malih nog je bil obkrožen z razkošjem, o katerem lahko večina le sanja. Kot dojenček je na primer od Ellen DeGeneres za darilo prejel zlati otroški voziček, v stanovanju njegovih staršev na Manhattnu, vrednem 100 milijonov, pa je imel celo nadstropje zase.

Pri sedmih letih je uporabljal mamino linijo kozmetike, obogateno s kaviarjem, Melania pa je za ABC News nekoč povedala, da ga je vsak večer po kopanju namazala z vrhunsko vlažilno kremo. "Namazala sem ga od glave do pet. Obožuje ga," je takrat dejala. Dodala je še, da Barron ni bil otrok, ki bi nosil trenirke, ampak se je, tako kot njegov oče, rad oblačil v obleke.

Barron Trump z mamo Melanio.
Barron Trump z mamo Melanio.
FOTO: AP

Od začetka je imel posebno vez s starimi starši po materini strani in je odraščal ob tradicionalnih slovanskih jedeh, ki mu jih je pripravljala pokojna babica Amalija Knavs. Zahvaljujoč materi in njeni družini tekoče govori slovensko, vešč pa je tudi francoščine.

Pod materinim okriljem

Melania Trump je večkrat poudarila, da je njena vloga matere njena najpomembnejša naloga. "Sem mama s polnim delovnim časom. To je moja prva in najpomembnejša naloga," je dejala. Leta 2015 je za revijo People razložila: "Rada sem vključena. Barron je star devet let in potrebuje mamo, zato sem ves čas z njim. Moj mož je veliko na poti." Da se z otrokom veliko ukvarja, je povedal tudi Donald, ki je nekoč razkril, da sta se z Melanio izogibala pomoči varušk, saj tako otroci izgubijo stik s starši.

Leta 2012 je Melania za revijo Hip Mama svojega sina opisala kot fanta z zelo močnim značajem, pametnega in posebnega, ki ve, kaj hoče, in ima svoje mnenje.

Preberi še Barron Trump naj bi si želel znebiti slovenskega naglasa

Ko se je družina Trump leta 2017 preselila v Belo hišo, je Barron dobil svoj zasebni prostor v rezidenci. Pred tem je obiskoval prestižno gimnazijo in pripravljalno šolo Columbia na Manhattnu. Kasneje se je vpisal na škofovsko šolo sv. Andreja v Marylandu, po selitvi družine v Mar-a-Lago, je nadaljeval šolanje na akademiji Oxbridge v Palm Beachu.

Barron Trump s staršema.
Barron Trump s staršema.
FOTO: AP

Njegovi kolegi trdijo, da je bil tam skoraj neopazen – deloma zaradi sporazumov o zaupnosti za osebje, pa tudi zato, ker naj bi uporabljal lažno ime – Jack. Danes Barron študira na Univerzi v New Yorku, po zadnjih informacijah pa trenutno obiskuje predavanja na kampusu NYU v Washingtonu, D.C., nedaleč od Bele hiše.

Očetu sledi v poslovni svet

Čeprav je še študent, je Barron Trump že eden najbogatejših najstnikov na svetu. Njegovo premoženje je po podatkih Forbesa ocenjeno na 150 milijonov, Donald pa je nedavno izjavil, da ga je sin leta 2024 uvedel v svet kriptovalut. Takrat je z očetom in bratoma soustanovil kripto podjetje World Liberty Financial. Po Trumpovi zmagi na volitvah je vrednost projekta močno narasla, družinsko premoženje pa se je povečalo za več kot 1,5 milijarde. Približno 10 odstotkov od tega pripada Barronu.

Razlagalnik

Amalija Knavs je bila mati Melanije Trump in torej babica Barrona Trumpa. Rodila se je v Sloveniji in je bila po poreklu Nemka. V Sloveniji je živela v Sevnici, kjer je tudi umrla leta 2014. Za Melanijo je bila zelo pomembna opora, tako osebno kot pri vzgoji Barrona, saj je pogosto skrbela zanj in mu pripravljala tradicionalne slovenske jedi.

World Liberty Financial je podjetje, ki se ukvarja s kriptovalutami, ustanovljeno leta 2024. V soustanovitev podjetja naj bi bil vpleten tudi Barron Trump, najmlajši sin Donalda Trumpa, skupaj z očetom in bratoma. Podjetje naj bi se osredotočalo na področje digitalnih financ in naložb v kriptovalute, kar predstavlja novost v poslovnih dejavnostih družine Trump.

Donald in Melania Trump sta se zavestno izogibala pretirani uporabi varušk pri vzgoji svojega sina Barrona. Verjela sta, da bi prevelika odvisnost od zunanje pomoči lahko zmanjšala neposredno povezanost otroka s starši. Melania je poudarjala, da je njena vloga matere njena primarna naloga in da je želela biti čim več časa prisotna v življenju svojega sina, še posebej ker je bil Donald Trump pogosto odsoten zaradi svojih poslovnih in kasneje političnih obveznosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
barron trump donald trump melania trump sin

