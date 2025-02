Barron Trump se je po očetovi inavguraciji vrnil na fakulteto

Barron Trump se je vrnil na predavanja in k prebiranju knjig. 18-letnega sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa so na predavanja na univerzi v New Yorku pospremili varnostniki, ki so z njim v petih avtomobilih odšli že iz stanovanja v Trump Towerju, kjer živi z mamo, spremljali pa so ga vse do fakultete, kjer študira.