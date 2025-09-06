Svetli način
Barron Trump se po poletju še ni vrnil na fakulteto

New York, 06. 09. 2025 15.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Barron Trump se po poletju še ni vrnil na NYU Stern School of Business, kjer je v lanskem študijskem letu končal prvi letnik. Po poročanju nekaterih virov naj bi Barron en semester opravil v katerem od drugih kampusov.

Barron Trump, sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump, bi se moral 2. septembra vrniti na šolanje v NYU Stern School of Business, a se po navedbah več varnostnikov v kampusu še ni prikazal. Kot je eden od policistov povedal za People, naj bi Barron en semester študiral na drugem kampusu newyorške univerze (NYU). 

Več informacij o tem, na kateri fakulteti 19-letnik študira v svojem drugem letniku, uradniki zaradi pomislekov glede njegove zasebnosti niso želeli deliti. NYU učne programe namreč izvaja po vsem svetu, med drugim tudi v Los Angelesu in v Washingtonu, kjer živita Donald in Melania.

Po nekaterih neuradnih informacijah, o katerih med drugim poroča People, naj za Barronom ne bi bilo brezskrbno poletje. Načrtoval naj bi namreč ustanovitev svojega podjetja, sestajal pa naj bi se z bodočimi poslovnimi partnerji. V začetku poletja smo med drugim poročali, da naj bi samo s kriptovalutami zaslužil okoli 40 milijonov dolarjev (slabih 35 milijonov evrov) - več kot njegova polbrata Donald mlajši in Eric z nepremičninskimi posli. Po poročanju neimenovanih virov naj bi poteze svojega sina pozorno spremljala tudi Melania. Med drugim naj bi skrbela, da gre Barronu v šoli čim bolje. 

Spomnimo, februarja je odstopila predsednica republikancev na NYU Kaja J. Walker, ki je dejala, da je Barron "nenavadna pojava na kampusu". "Obišče predavanja in gre domov," so bile besede, ki jih je izrekla za Vanity Fair in ki so naletele na oster odziv.

