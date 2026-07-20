Barron Trump si je finale SP ogledal v družbi staršev

Da se je tekme med Španijo in Argentino udeležil tudi Barron Trump, je mnoge presenetilo, nogometni spektakel pa je na stadionu v New Jerseyju spremljal v družbi staršev. Najmlajšega sina ameriškega predsednika so med pogovorom z očetom in predsednikom FIFA Giannijem Infantinom v objektive ujeli tudi fotografi, pozorni opazovalci pa so opazili, da je 20-letnik nosil rdečo kravato, za katero na družbenih omrežjih trdijo, da v resnici pripada Donaldu.

Melania in Donald Trump sta tekmo spremljala za neprebojnim steklom. FOTO: Profimedia

"Barron Trump je na svetovnem nogometnem prvenstvu nosil očetovo kravato," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij, drugi pa je dodal: "Barron Trump je za svetovno prvenstvo v nogometu na stadionu MetLife nadel očetovo rdečo kravato. Neverjetno."

Neprijetno presenečenje za predsednika Trumpa

Ko je 80-letni Trump z Infantinom stopil na igrišče, ga je množica na stadionu glasno izžvižgala. Po poročanju Independenta se je hrup na stadionu, ki je običajno znašal 78 decibelov, med žvižganjem povzpel na 84 decibelov.