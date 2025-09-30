Svetli način
Tuja scena

Barron Trump zaradi zmenka zaprl celotno nadstropje očetove stolpnice

Washington, 30. 09. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 1 uro

Barron Trump je zaradi zmenka zaprl celotno nadstropje očetove stolpnice Trump Tower. Sin Donalda in Melanie Trump naj bi se za omenjeno lokacijo odločil izključno zaradi varnostnih razlogov. 19-letni študent, ki naj bi imel pod palcem že na desetine milijonov evrov zaradi naložbe v kriptovalute, naj bi bil po poročanju virov blizu mladeniča med dekleti sicer izjemno priljubljen.

Za zmenek Barrona Trumpa so zaprli celotno nadstropje očetove stolpnice. Podrobnosti dogodka je vir razkril reviji Page Six, ki je dejal, da se je za zmenek v domačem okolju odločil izključno zaradi varnostnih razlogov. 19-letnik, ki je tako pred dnevi čas preživel s svojo simpatijo, katere ime ni znano, sicer živi v Beli hiši, medtem ko študira na fakulteti NYU v Washingtonu. Elitna šola v prestolnici ponuja tečaje politike, javnega reda, zgodovine, ekonomije in novinarstva.

Barron Trump
Barron Trump FOTO: Profimedia

Sin Melanie in Donalda Trumpa, ki je visok impozantnih 197 cm, je že lani kot bruc povzročil veliko navdušenje med damami na glavnem kampusu šole v Greenwich Villageu. "Je visok in neroden, ampak je bil poseben. Veliko deklet je tekalo za njim," je dejal eden od tamkajšnjih študentov za omenjeni medij.

Podobno je eden od virov za People povedal lanskega decembra. "Študira na poslovni šoli Stern na NYU, zato na nek način študira poslovne vede. Zagotovo je ženskar. Med damami je zelo priljubljen. Je visok in čeden. Mnogi mislijo, da je precej privlačen."

Kljub številnim oboževalkam pa ima mladenič slovenskih korenin zaradi varovanja zasebnosti precej težav pri komunikaciji prek telefona. Aprila je vir za Page Six povedal, da Barron ni mogel dati svoje telefonske številke novim prijateljem s fakultete, ker se je bal, da bi pricurljala v javnost, in je namesto tega klepetal s prijatelji na klepetalni platformi igralne konzole Xbox. "Če bi ljudje dobili številko, bi jo dali naprej in potem bi milijon ljudi klicalo neprekinjeno," je dejal vir blizu Trumpa in dodal: "Številko bi morali nenehno spreminjati in to bi bil začaran krog."

Predsednikov sin, ki je začel svoje študentsko življenje na prestižni newyorški univerzi, kjer je eno leto obiskoval poslovno šolo Stern, je pred tedni zapustil Manhattan, da bi bil bližje staršem. Univerza v New Yorku namreč ponuja študij v več mestih, zato se je Barron preselil bližje družini – na kampus v Washington. Po poročanju revije People Barron zdaj študira v majhni in ekskluzivni skupini z manj kot sto sošolci.

Kljub rosnim letom in šolanju pa naj bi imel mladenič pod palcem že okoli 130 milijonov evrov visoko premoženje zaradi naložb v kriptovalute, je pred kratkim poročal Forbes.

Barron Trump Donald Trump Melania Trump
