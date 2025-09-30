Barron Trump zaradi zmenka zaprl celotno nadstropje očetove stolpnice

Za zmenek Barrona Trumpa so zaprli celotno nadstropje očetove stolpnice. Podrobnosti dogodka je vir razkril reviji Page Six , ki je dejal, da se je za zmenek v domačem okolju odločil izključno zaradi varnostnih razlogov. 19-letnik, ki je tako pred dnevi čas preživel s svojo simpatijo, katere ime ni znano, sicer živi v Beli hiši, medtem ko študira na fakulteti NYU v Washingtonu. Elitna šola v prestolnici ponuja tečaje politike, javnega reda, zgodovine, ekonomije in novinarstva.

Sin Melanie in Donalda Trumpa, ki je visok impozantnih 197 cm, je že lani kot bruc povzročil veliko navdušenje med damami na glavnem kampusu šole v Greenwich Villageu. "Je visok in neroden, ampak je bil poseben. Veliko deklet je tekalo za njim," je dejal eden od tamkajšnjih študentov za omenjeni medij.

Podobno je eden od virov za People povedal lanskega decembra. "Študira na poslovni šoli Stern na NYU, zato na nek način študira poslovne vede. Zagotovo je ženskar. Med damami je zelo priljubljen. Je visok in čeden. Mnogi mislijo, da je precej privlačen."

Kljub številnim oboževalkam pa ima mladenič slovenskih korenin zaradi varovanja zasebnosti precej težav pri komunikaciji prek telefona. Aprila je vir za Page Six povedal, da Barron ni mogel dati svoje telefonske številke novim prijateljem s fakultete, ker se je bal, da bi pricurljala v javnost, in je namesto tega klepetal s prijatelji na klepetalni platformi igralne konzole Xbox. "Če bi ljudje dobili številko, bi jo dali naprej in potem bi milijon ljudi klicalo neprekinjeno," je dejal vir blizu Trumpa in dodal: "Številko bi morali nenehno spreminjati in to bi bil začaran krog."