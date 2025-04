Barrona Trumpa fotografirali z novo pričesko

Barrona Trumpa so v New Yorku ujeli v bolj sproščenih oblačilih in pričesko.

Čeprav je na inavguraciji in dogodkih, povezanih s politiko, vedno nosil lase počesane nazaj in zglajene z voskom, so ga nedavno ujeli v bolj sproščenih oblačilih in brez želatine v laseh, ko je zapuščal območje univerze v New Yorku, kjer študira od jeseni 2024, v minulih dneh pa so zaokrožile govorice, da naj bi najmlajšemu Trumpu zavrnili vpis na prestižni univerzi Harvard in Columbia.