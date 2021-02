Barrymorova sočustvuje z Britney: Vem, kako je, tudi sama sem odraščala pod žarometi

''Do teh deklet čutim veliko empatije. Saj vem, kaj mislijo zunanji opazovalci: 'Te žurerke, te privilegiranke, kako se sploh drznejo pritoževati. Same so se izpostavile, prosile so za to ... ' Vendar vedno znova poudarim, da smo vse zgolj ljudje,''je s težkim glasom povedala zvezdnica in dodala: ''Težko je odraščati v javnosti. To je izjemno težko!''

Čeprav v njene finance – nasprotno kot pri Britney – ni nihče posegal, saj se je osamosvojila pri štirinajstih letih, je bila vseeno primorana obiskati ustanovo za zdravljenje odvisnosti. Kot najstnica se je namreč predajala omami alkohola in kokaina, večkrat pa je tudi poskusila storiti samomor.