Basist Red Hot Chili Peppers se je poročil z 18 let mlajšo

57-letni Michael Peter Balzary , basist skupine Red Hot Chili Peppers, znan pod umetniškim imenom Flea , se je poročil z oblikovalko nakita Melody Ehsany . Veselo novico je razkril na Instagramovem profilu, kjer je objavil fotografijo s poročnega obreda, poleg pa zapisal: ''Moje življenje se je za vedno spremenilo. Neskončno sem ponižen in hvaležen. Oseba, ki me vidi takšnega, kot sem, in ve, kdo sem. Moja žena.''

Ker sta svoje razmerje dolgo časa skrivala pred očmi javnosti, ni znano, kdaj točno sta se spoznala in kdaj zaročila. Za glasbenika je to drugi sprehod do oltarja: v preteklosti je bil namreč poročen z Loesho Zeviar, s katero ima danes 31-letno hčerko Claro Balzary, bil pa je tudi zaročen, in sicer z manekenko Frankie Rayder, s katero ima danes 13-letno hčer Sunny Bebop Balzary.