Basist skupine Rage Against the Machine razkril, da se bori z rakom prostate

Basist skupine Rage Against the Machine Tim Commerford je razkril, da se že nekaj časa naskrivaj bori z rakom prostate. 54-letni glasbenik je svojo diagnozo razkril v intervjuju za Spin in dodal, da je informacijo od zdravnika prejel dva meseca, preden bi se morala skupina julija odpraviti na združitveno turnejo.

Tim Commerford, basist skupine Rage Against the Machine, je razkril, da se bori z zdravstvenimi težavami. Glasbenik je novico, da ima raka prostate, svojim oboževalcem sporočil v nedavnem intervjuju, dodal pa je, da so mu prostato že odstranili, a je pred njim še zdravljenje in bitka z boleznijo. "Spopadal sem se z nekaj resnimi težavami. Preden sem se s skupino odpravil na turnejo, so mi odstranili prostato in mi postavili diagnozo raka prostate," je povedal 54-letni basist, za njegove zdravstvene težave pa so pred intervjujem vedeli le člani skupine, najboljši prijatelji in njegovo dekle. Da si o bolezni želi spregovoriti tudi v javnosti, pa vse do intervjuja ni bil prepričan. Da se je vendarle odločil za ta korak, ga je vzpodbudila druga legendarna skupina.

icon-expand Tim Commerford FOTO: Profimeda

"Z dekletom sva po televiziji gledala slovesnost ob sprejemu glasbenikov v Dvorano slavnih rokenrola, ko so na oder prišli Duran Duran. Bil sem sentimentalen, saj sem jih kot otrok veliko poslušal. Ko so prikorakali na oder, z njimi ni bilo Andyja Taylorja, jaz pa sem se spraševal, zakaj je z njimi nek drugi moški? Sporočili so, da Andyja ni z njimi, ker zaradi bolezni ni smel potovati. Njegova diagnoza je rak prostate v četrtem stadiju," se je spominjal Commerford. "Moje življenje je podobno. Obstaja veliko ljudi z enako diagnozo in se sprašuje, h komu lahko gredo na pogovor. O tem ne govoriš s terapevtom, o tem govoriš z nekom, ki tudi sam prestaja enake stvari," je bil iskren glasbenik, ki je sicer ponosen na to, da je v dobri kondiciji. "Vedno sem bil oseba, ki je bila ponosna na to, da je v dobri fizični kondiciji in skrbi zase. Na koncu gre za to, ali imaš srečo ali ne," je še dodal.