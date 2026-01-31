Bastian Schweinsteiger Ani Ivanović plačuje visoko preživnino

Bastian Schweinsteiger , ki je v ločitvenem postopku od nekdanje srbske teniške igralke Ane Ivanović , naj bi plačeval visoko preživnino za njune tri otroke, ki z mamo živijo na Mallorci. Sodišče na Mallorci je nekdanjemu nogometašu naložilo, da začasno plačuje preživnino v višini 15.000 evrov na mesec za vsakega otroka, poroča Bunte. To je 45.000 evrov na mesec in več kot pol milijona evrov letno.

Zadevni znesek je bil določen v okviru tako imenovanih "začasnih ukrepov pred glavnim postopkom", ki so v Španiji običajni pri ločitvah, v katere so vpleteni mladoletni otroci. Čeprav glavni ločitveni postopek poteka v Münchnu, Ana Ivanović z osemletnim Luko, petletnim Leonom in dveletnim Theom živi na Mallorci, zato je odločitev sprejelo špansko sodišče.

Sodišče je visoko preživnino utemeljilo z veliko finančno močjo Bastiana Schweinsteigerja, pa tudi s prejšnjimi stroški družine. Glede na sodne dokumente sta pred ločitvijo samo za hrano porabila med 6000 in 7000 evri na mesec, poročajo nemški mediji.