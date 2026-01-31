Naslovnica
Tuja scena

Bastian Schweinsteiger Ani Ivanović plačuje visoko preživnino

Mallorca, 31. 01. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović

Nekdanji nogometaš Bastian Schweinsteiger se ločuje od dolgoletne soproge Ane Ivanović, kot poročajo tuji mediji, pa bo moral 41-letnik mesečno odšteti več tisočakov za preživnino njunih treh otrok, ki zdaj z mamo živijo na Mallorci.

Bastian Schweinsteiger, ki je v ločitvenem postopku od nekdanje srbske teniške igralke Ane Ivanović, naj bi plačeval visoko preživnino za njune tri otroke, ki z mamo živijo na Mallorci. Sodišče na Mallorci je nekdanjemu nogometašu naložilo, da začasno plačuje preživnino v višini 15.000 evrov na mesec za vsakega otroka, poroča Bunte. To je 45.000 evrov na mesec in več kot pol milijona evrov letno.

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger se ločujeta.
Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger se ločujeta.
FOTO: Profimedia

Zadevni znesek je bil določen v okviru tako imenovanih "začasnih ukrepov pred glavnim postopkom", ki so v Španiji običajni pri ločitvah, v katere so vpleteni mladoletni otroci. Čeprav glavni ločitveni postopek poteka v Münchnu, Ana Ivanović z osemletnim Luko, petletnim Leonom in dveletnim Theom živi na Mallorci, zato je odločitev sprejelo špansko sodišče.

Sodišče je visoko preživnino utemeljilo z veliko finančno močjo Bastiana Schweinsteigerja, pa tudi s prejšnjimi stroški družine. Glede na sodne dokumente sta pred ločitvijo samo za hrano porabila med 6000 in 7000 evri na mesec, poročajo nemški mediji.

Preberi še Ana Ivanović prvič po ločitvi z Bastianom Schweinsteigerjem v javnosti

Otrokom pomaga zaposlena, ki skrbi zanje in vodi gospodinjstvo, v izračun pa so vključeni tudi stroški za osebje - vrtnarja, kuharja in dve služkinji - ter izjava, da ima vsak otrok svojo varuško. Sodišče je upoštevalo tudi Schweinsteigerjeve visoke dohodke, ki naj bi jih bilo težko natančno določiti, ker plačuje davke v Nemčiji.

Razšla sta se julija lani

Anin odvetnik Christian Schertz je konec julija za nemški časopis Bild potrdil, da se uradno ločujeta, kot razlog pa navedel nepremostljive razlike med zakoncema. Odvetnik je poudaril, da ne bo dajal dodatnih pojasnil, in prosil javnost, naj spoštuje zasebnost njegove stranke – še posebej zaradi njunih treh otrok. Nekdanja športnika sta bila poročena 10 let.

Bastian Schweinsteiger ana ivanović preživnina ločitev

