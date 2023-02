Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović pričakujeta tretjega otroka

"Uradno sva v manjšini," sta se na Instagramu pošalila Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović in oboževalcem razkrila, da bosta čez nekaj mesecev že tretjič postala starša. Nogometna legenda in teniška zvezdnica sta že starša štiriletnemu Luki in triletnemu Leonu .

Spomnimo, športnika sta si večno zvestobo obljubila leta 2016 v Benetkah, sveže zaljubljena pa ostajata vse do današnjega dne. Kljub starševskim in poklicnim obveznostim dobro usklajujeta svoje naloge. O tem je Ana nedavno spregovorila v enem izmed intervjujev, kjer je razkrila, kako je videti njen vsakdan."Otroke zjutraj pripravim za vrtec, jih oblečem in jim pripravim malico, potem jih Bastian pelje v vrtec, da imam lahko jaz nekaj časa zase."

Lani je 35-letna Ivanovićeva lansirala linijo za nego kože Ana Ivanovic Natural Performance in se v kozmetični industriji pridružila športnima kolegicama Naomi Osaki in Jessici Pegula. "Tako težko je verjeti, da je minilo že pet let, odkar sem se upokojila," je za olimpijski podcast povedala Srbkinja in poudarila, da je njena najpomembnejša vloga v življenju vloga matere. "Večino mojih dni zdaj zavzameta moja dva mala fantka, ki ju imam. Rada preživljam čas z njima. Gledati ju, kako hitro odraščata, je res nekaj posebnega." Potem ko je po svoji upokojitvi nekaj let živela v Chicagu, sta se Ivanovićeva in Schweinsteiger leta 2019 naselila v Avstriji.