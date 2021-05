BBC-jev intervju z Diano že kmalu del policijske preiskave

Policija je tako napovedala, da se bo osredotočila na oceno vsebine BBC-jevega intervjuja, da bi se prepričala o tem, da ni ' 'pomembnih novih dokazov'' , ki bi kazensko preiskavo podprli. ''Če se bodo pojavili novi dokazi, bodo vsekakor podani v presojo,'' so sporočili že pred dvema mesecema.

V mesecu marcu so z londonske policije sporočili, da kazensko preiskovanje BBC-jevega intervjuja iz leta 1995 ''ni primerno'' , sedaj pa so se vendarle odločili, da bodo podrobneje pregledali primer, ki se nanaša na televizijski pogovor novinarja Martina Bashirja s princeso Diano. Intervju si je takrat ogledalo kar 23 milijonov ljudi, njegova vsebina pa odmeva še danes.

Sedaj se je policija torej odločila, da bo postopek pridobivanja novih dokazov stekel, v izjavi so povedali:''Po objavi poročila Lorda Dysona, nekdanjega britanskega sodnika, smo se odločili oceniti njegovo vsebino in se prepričati, da ni nobenih pomembnih novih dokazov. "

Robert Buckland z ministrstva za pravosodje je za Sky News povedal, da poročilo "sproža nekaj zelo resnih vprašanj" in "vprašanja v zvezi z upravljanjem"znotraj televizijske mreže BBC. Dodal je, da je po njegovem mnenju opravičilo BBC-ja le začetek, da pa zadeva s tem še ni zaključena.

Britanska notranja ministricaPriti Patel pa je dejala: ''Zaradi svobode tiska nosijo svobodni mediji skupaj s televizijskimi mrežami velik del odgovornosti pri preiskovanju, pregledu in vodenju lastnega medijskega poročanja,''in ob tem dodala, da BBC po objavi poročila čaka obilica zelo obširnih preiskav in vprašanj glede spornega intervjuja.