BBC-jev voditelj blokiran na aplikaciji za zmenke: mislili, da je profil lažen

Iskanje ljubezni zna biti borba, ogromno napora pa včasih predstavlja tudi slavnim. V preteklosti so številne slavne osebe spregovorile o tem, da so bile blokirane s strani aplikacij za zmenke, ker so uporabniki verjeli, da niso to, za kar se predstavljajo, in so njihov profil prijavili, saj so mislili, da se nekdo pretvarja in uporablja fotografije slavnih. Podobno se je zdaj zgodilo tudi priljubljenemu valižanskemu voditelju Gethinu Jonesu .

Zaradi natrpanega urnika se je Jones odločil, da si bo pri iskanju ljubezni pomagal z aplikacijo za zmenke. Kljub temu, da se je izkazal za pravo uspešnico aplikacije in prejel na stotine všečkov, mnogi preprosto niso mogli verjeti, da gre zanj. Voditelj je v podkastu Restless Natives, ki ga vodita Martin Compston in Gordon Smart, povedal: "Pred nekaj tedni so me v osmih urah dvakrat izključili iz Hingea (op.a. aplikacija za zmenke), ker sem kršil kodeks ravnanja. Tristo žensk me je prijavilo zaradi domnevne lažne identitete."

46-letnik je nato povedal, da je moral pisati vodstvu organizacije in da se je ob tem začel spraševati, kaj počne s svojim življenjem."'Dragi Hinge (op.a. aplikacija za zmenke), tukaj je Gethin. Rad bi samo dobil svoj denar nazaj, to ne deluje zame," je med drugim dejal. Vendar obstaja posebna aplikacija za zmenke, ki je namenjena slavnim osebam, kjer pa profila ni tako lahko ustvariti, saj morajo uporabniki za prijavo oddati vlogo. "Ko so vloge poslane, se postavijo v čakalno vrsto in se nenehno pregledujejo," piše v opisu aplikacije v trgovini z aplikacijami. Številne zvezde so tam spoznale svoje partnerje, vključno z Lily Allen, ki je tam spoznala svojega moža Davida Harbourja, medtem ko je uporabnica TikToka pred časom trdila, da se je v aplikaciji ujela z Benom Affleckom.

Jones je bil pred tem zaročen z operno pevko Katherine Jenkins, ki jo je spoznal, ko je leta 2007 nastopala v oddaji Strictly. Po štirih letih sta šla skozi grd razhod, ki je voditelja kasneje spravil v depresijo. Za Mirror's Outdoors in Mind je povedal: "Spomnim se, da sem delal BBC Radio 5 Live in šel ob 5.30 zjutraj na stranišče z besedami: Prav. Naslednje tri ure se samo osredotoči in nato se lahko vrneš k žalosti. V tem času sem zagotovo doživel hud napad depresije."