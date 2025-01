BBC priznal napake pri obravnavi obtožb proti Russellu Brandu

"Hvaležen sem tistim, ki so stopili v stik z mano in mojo ekipo, v imenu BBC-ja sem se opravičil tistim, ki so bili najbolj neposredno prizadeti zaradi tega, kar sem dokumentiral," je Johnston zapisal v poročilu, objavljenem v četrtek. "Kultura tistega časa je nedvomno vplivala na to, kaj je bilo sprejemljivo oziroma tolerirano, vendar sem ugotovil, da je več posameznikov imelo pomisleke glede vedenja Russella Branda, ki jih takrat niso mogli izraziti."

BBC je sprožil preiskavo, potem ko so britanski mediji objavili trditve štirih žensk, da jih je Brand med letoma 2006 in 2013, na vrhuncu svoje slave, spolno napadel. Brand je imel med letoma 2006 in 2008 dve tedenski radijski oddaji na BBC-ju in je občasno sodeloval pri več kratkoročnih projektih.