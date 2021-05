BBC se po četrt stoletja ''brezpogojno opravičuje'' zaradi intervjuja s princeso Diano

BBC se je opravičil, potem, ko je preiskava pokazala, da so bile metode, uporabljene med intervjujem s princeso Diano , zahrbtne in zavajajoče. Novinar Martin Bashir se je zatekel k neprimernemu ravnanju, da bi si zagotovil vsebino intervjuja, ki je leta 1995 močno odzvanjal v javnosti, in dosegel, da se je Diana med pogovorom dotaknila mnogih podrobnosti zakona s princem Charlesom.

V intervjuju, ki se je zgodil 20. novembra 1995, je Diana med drugim izrekla tudi stavek, ki je šokiral občinstvo. Princesa, katere zakon s Charlesom se je v tistem času bližal koncu, je takrat dejala:''No, v tem zakonu smo bili trije, zato je bilo kar nekaj gneče.''

Med preiskavo so ugotovili, da je televizijski novinar ravnal"neprimerno"in je"resno kršil" smernice BBC-ja pri pripravi osebnega intervjuja s princeso. Sedaj je jasno tudi, da BBC v razvpitem intervjuju"ni izpolnil visokih standardov integritete in transparentnosti, kar je njegov zaščitni znak".

Do preiskave je prišlo, potem ko je Dianin brat Earl Spencer domneval, da mu je Bashir, da bi si zagotovil dostop do kraljeve družine, pripovedoval neresnične zgodbe. Začetek preiskave je lani podprl tudi princ William in ob tem dejal, da bo preiskava ''pomagala razkriti resnico za nekaterimi dejanji, ki so privedla do vsebine, prikazane na televiziji''.