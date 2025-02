Bear Grylls o prijatelju Russllu Brandu: Poklicani smo ljubiti vse

Bear Grylls se je dotaknil kritik o tem, zakaj se je pred časom udeležil krsta Russlla Branda kljub številnim obtožbam o spolnih napadih, ki so se pojavile proti zvezdniku mesece prej. Brand je šokiral oboževalce, ko je razkril, da je bil zvezdnik televizijskih oddaj maja 2024 prisoten na njegovem krstu, ki ga je opravil v reki Temzi. "Jaz, Bear Grylls, reka Temza in seveda sveti duh," je takrat zapisal na Instagramu . Dvojec naj bi se menda spoprijateljil, ko sta snemala serijo preživetja v naravi Running Wild With Bear Grylls in odkrivala Hebride. Serija je izšla avgusta 2023.

V nekem trenutku sta po poročanju Mirrorja celo govorila o veri. Bear se je veri približal v poznejših letih svojega življenja, Brand pa mu je priznal, da se je počutil ločenega od vere."Ko prenehaš piti in jemati droge, se soočiš z naravo problema. Bil sem nepovezana oseba, gotovo brez občutka višjega namena ali Boga," je med oddajo dejal Bearu.

Bear kljub vsem obtožbam, s katerim se sooča njegov prijatelj, podpira komika."Poskušam živeti na način, da nikoli ne obsojam in da se vedno trudim in ljubim; in to načelo ne velja samo za popolne ljudi s popolnim življenjem. Prijatelj sem z mnogimi našimi gosti Running Wild. In vedno poskušam razmišljati o tem izrazu, 'WWJD', kaj bi Jezus naredil? To je bilo zame vodilo," je Bear povedal za Evening Standard.

Pred svojim krstom je Brand raziskoval številne načine življenja, vključno z budizmom in trdnim ateizmom. Vendar pa se je spreobrnil v krščanstvo le nekaj mesecev po tem, ko ga je septembra 2023 v skupni preiskavi oddaj Channel 4 Dispatches, The Times in Sunday Times več žensk obtožilo spolnega napada.