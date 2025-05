Beatboxing nuna preplavila splet: 'Zabava ni greh!'

S svojimi pevskimi atributi in predvsem spretnimi plesnimi koraki sta navdušila še sestra Marisa in diakon Giovani Bastos, ki sta se sestri Marizeli pridružila v zabavni pevsko-plesni točki, ki je sedaj obšla svet. "Vse skupaj je bilo spontano. Če sestri Marisi daš ritem, bo plesala. Jaz pa sem vajen petja in beatboxinga, zato je bilo to za nas zelo preprosto in spontano, hkrati pa nas preseneča dejstvo, da je posnetek postal viralen zunaj Brazilije," je kasneje za Associated Press povedala beatboxing nuna Marizele.

Prav z glasbo nune pomagajo mladostnikom, ki se borijo z odvisnostjo od prepovedanih substanc."Beatboxing, ples in glasba so orodja boga, s katerimi sežemo v srca ljudi, s katerimi delamo. In deluje! To je čudovito videti." Glasba je očitno segla tudi v srce uporabnikov družbenih omrežij, Marizele ima namreč že več kot 100 tisoč sledilcev.

V komentarjih pod posnetkom so se številni uporabniki takoj strinjali, da vse skupaj spominja na filmsko franšizo Nune pojejo, nekateri pa so dodali, da so tudi nune in duhovniki zgolj ljudje, ki so kot najstniki najverjetneje uživali v podobni glasbi."Obožujem dejstvo, da so pokazali svoje izjemne talente," je zapisal eden od uporabnikov, medtem ko je drugi dodal: "Zabava ni greh!"