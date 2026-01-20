Beatlesi, Nirvana in Pink Floyd v ospredju nove dražbe

V središču dražbe so ikonični glasbeni instrumenti iz zgodovine rocka. Za eno od največjih zvezd dražbe velja kitara fender mustang letnik 1966, ki je nekoč bila last frontmana skupine Nirvana Kurta Cobaina. Glasbenik je na omenjeno kitaro med drugim igral na albumih Nevermind in In Utero, videti pa jo je bilo tudi v videu kultne pesmi Smells Like Teen Spirit. Pri avkcijski hiši Christie's pričakujejo, da bodo za kitaro iztržili do pet milijonov ameriških dolarjev (4,28 milijona evrov).
Na prodaj bo tudi črna kitara fender stratocaster kitarista skupine Pink Floyd Davida Gilmourja. Zanjo pri avkcijski hiši pričakujejo iztržiti do štiri milijone dolarjev (3,4 milijona evrov). Na prodaj bo tudi boben Ringa Starra, na katerega je bobnal med zgodovinskim nastopom skupine The Beatles leta 1964 v oddaji The Ed Sullivan Show in bi lahko dosegel ceno dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov).
Na dražbi bodo tudi prvi bobnarski komplet Ludwig Ringa Starra in kitari, na kateri sta igrala John Lennon in George Harrison ter osnutek pesmi Hey Jude Paula McCartneyja. Med izpostavljenimi predmeti na dražbi so še trobenta Milesa Davisa, saksofon Johna Coltrana, ogrinjalo Jamesa Browna in rokopis pesmi Boba Dylana The Times They Are A-Changin. Slednji naj bi po pričakovanjih lastnika zamenjal za več sto tisoč dolarjev (85,5 milijona evrov).
Na področju literature izstopa rokopis romana Na cesti Jacka Kerouaca, za katerega pri Christie's pričakujejo prav tako do pet milijonov dolarjev (4,28 milijona evrov). S področja filma bodo med drugim na prodaj rokopis scenarija za film Rocky Sylvestra Stallonea in očala, ki jih je Mike Myers nosil v prvem filmu o Austinu Powersu.
Dražba bo potekala v štirih delih od 3. do 17. marca, tako v avkcijski hiši v New Yorku kot na spletu. Pri Christie's so tudi že napovedali, da bodo del izkupička namenili v dobrodelne namene.
Fender Mustang je električna kitara, ki jo je podjetje Fender Musical Instruments Corporation prvič predstavilo leta 1964. Zasnovana je bila kot cenovno ugodnejša in bolj dostopna alternativa drugim modelom Fender, kot sta Stratocaster ali Telecaster. Kljub temu je Mustang zaradi svojega edinstvenega zvoka, kratke "skale" (dolžine vratu) in živahnih barv postala priljubljena med številnimi glasbeniki, še posebej v alternativni in punk rock sceni. Njena prepoznavnost se je povečala z uporabo Kurta Cobaina iz Nirvane, ki je s to kitaro ustvaril nekatere izmed najbolj ikoničnih pesmi rock glasbe.
Kurt Cobain (1967–1994) je bil ameriški pevec, tekstopisec in kitarist, najbolj znan kot ustanovitelj in vodja zasedbe Nirvana. Postal je ikona generacije X in eden najvplivnejših glasbenikov v zgodovini rock glasbe. S svojim surovim, a hkrati melodičnim stilom pisanja pesmi ter neposrednim in čustvenim nastopanjem je Cobain redefiniral alternativni rock in ga pripeljal v mainstream. Albumi Nirvane, kot sta "Nevermind" in "In Utero", so imeli globok vpliv na glasbeno industrijo in kulturo, njegovo delo pa še danes navdihuje nešteto glasbenikov po vsem svetu.
David Gilmour je angleški kitarist, pevec in tekstopisec, ki se je skupini Pink Floyd pridružil leta 1967. Njegov izrazit kitarski slog, ki ga zaznamujejo melodični in čustveni solo, je postal ključen del zvoka skupine, še posebej po odhodu Syda Barretta. Gilmour je bil eden glavnih vokalistov in soavtor številnih najbolj znanih pesmi Pink Floyd, vključno z "Comfortably Numb", "Shine On You Crazy Diamond" in "Wish You Were Here". Njegov prispevek je bil ključen za uspeh skupine in jo je utrdil kot eno najpomembnejših rock zasedb vseh časov.
Ringo Starr (rojeno ime Richard Starkey) je angleški bobnar, pevec in igralec, najbolj znan kot član legendarne skupine The Beatles. Pridružil se je skupini leta 1962 in zamenjal prejšnjega bobnarja Petea Besta. Starr je s svojim edinstvenim, a hkrati čvrstim in zanesljivim slogom igranja bobnov postal nepogrešljiv del zvoka The Beatles. Poleg tega je v nekaterih pesmih skupine tudi zapel, vključno s hiti, kot sta "Yellow Submarine" in "With a Little Help from My Friends". Njegov pozitiven duh in prisotnost sta prav tako prispevala k dinamiki skupine.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.