Beatlesi, Nirvana in Pink Floyd v ospredju nove dražbe

V središču dražbe so ikonični glasbeni instrumenti iz zgodovine rocka. Za eno od največjih zvezd dražbe velja kitara fender mustang letnik 1966, ki je nekoč bila last frontmana skupine Nirvana Kurta Cobaina . Glasbenik je na omenjeno kitaro med drugim igral na albumih Nevermind in In Utero , videti pa jo je bilo tudi v videu kultne pesmi Smells Like Teen Spirit . Pri avkcijski hiši Christie's pričakujejo, da bodo za kitaro iztržili do pet milijonov ameriških dolarjev (4,28 milijona evrov).

Na prodaj bo tudi črna kitara fender stratocaster kitarista skupine Pink Floyd Davida Gilmourja. Zanjo pri avkcijski hiši pričakujejo iztržiti do štiri milijone dolarjev (3,4 milijona evrov). Na prodaj bo tudi boben Ringa Starra, na katerega je bobnal med zgodovinskim nastopom skupine The Beatles leta 1964 v oddaji The Ed Sullivan Show in bi lahko dosegel ceno dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov).

Na dražbi bodo tudi prvi bobnarski komplet Ludwig Ringa Starra in kitari, na kateri sta igrala John Lennon in George Harrison ter osnutek pesmi Hey Jude Paula McCartneyja. Med izpostavljenimi predmeti na dražbi so še trobenta Milesa Davisa, saksofon Johna Coltrana, ogrinjalo Jamesa Browna in rokopis pesmi Boba Dylana The Times They Are A-Changin. Slednji naj bi po pričakovanjih lastnika zamenjal za več sto tisoč dolarjev (85,5 milijona evrov).

Na področju literature izstopa rokopis romana Na cesti Jacka Kerouaca, za katerega pri Christie's pričakujejo prav tako do pet milijonov dolarjev (4,28 milijona evrov). S področja filma bodo med drugim na prodaj rokopis scenarija za film Rocky Sylvestra Stallonea in očala, ki jih je Mike Myers nosil v prvem filmu o Austinu Powersu.

Dražba bo potekala v štirih delih od 3. do 17. marca, tako v avkcijski hiši v New Yorku kot na spletu. Pri Christie's so tudi že napovedali, da bodo del izkupička namenili v dobrodelne namene.