Bebe Rexha: Oblikovalci me zaradi postave niso želeli obleči

Bebe Rexha je na letošnji podelitvi glasbenih nagrad MTV razkrila, da se še danes spominja podpore Taylor Swift v obdobju, ko je pred grammyji težko našla obleko. "Spomnim se celotne situacije z grammyji, ko nisem mogla najti obleke, in takrat je stopila na mojo stran. Sva istih let in zdelo se mi je res, res lepo od nje," je povedala za E! News . "Skoraj nihče me ni podprl. Nekateri so, ampak da mi je nekdo na njeni ravni dal občutek pripadnosti, je bilo res lepo," je dodala.

Zvezdnica je leta 2019 javno razkrila, da je njena ekipa stopila v stik s številnimi oblikovalci, a je več njih ni želelo obleči, ker naj bi bila: "Dobesedno – prevelika. Končno sem nominirana za grammyja, kar je nekaj najboljšega, potem pa veliko oblikovalcev noče obleči mene, ker sem prevelika," je takrat povedala. Pevka, ki je nosila ameriško konfekcijsko številko od 6 do 8, je še dodala: "S tem pravite, da vse ženske, ki nosijo številko 8 ali več, niso lepe in ne morejo nositi vaših oblek. Če vam ni všeč moj modni slog ali moja glasba, je to nekaj drugega. Ne govorite pa, da nekoga ne morete obleči, ker nima manekenske postave. Spodbujajte ženske, naj imajo rade svoje telo, namesto da se zaradi svoje velikosti počutijo manjvredne. Lepe smo ne glede na velikost – majhne ali velike."