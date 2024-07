Bebe Rexha ostro okarala osebo, ki je na oder želela vreči neznani predmet

Bebe Rexha se je morala med koncertom znova soočiti z obiskovalcem, ki je vanjo želel vreči neznani predmet. Na omrežju X je zaokrožil posnetek, na katerem je moč videti in slišati razburjeno glasbenico, ki je ostro okarala osebo in jo zaradi neprimernega obnašanja s pomočjo varnostnikov odstranila s prizorišča.

V Bebe Rexha je pred letom dni na enem izmed koncertov priletel mobilni telefon, zaradi posledic udarca v obraz pa je morala obiskati bolnišnico. Od takrat je glasbenica še dodatno pozorna na občinstvo, pred katerim nastopa, in morebitne incidente, ki bi se lahko pripetili. Pred dnevi je tako obiskovalca koncerta z ostrimi besedami okarala, ker je vanjo želel vreči neznani predmet.

Na omrežju X je zaokrožil posnetek, na katerem je moč videti in slišati razburjeno glasbenico: "Če me na odru s čim udarite, vam bom vzela vse, kar imate. Ne z********** se z menoj!" Nato je Bebe želela videti osebo, ki je na oder želela vreči predmet, zato je varnostnike in preostale obiskovalce prosila, naj jo izpostavijo. V posnetku je moč videti, kako so nato varnostniki osebo pospremili s prizorišča, medtem ko so jo ostali izžvižgali. "To je to. To je konec zate," mu je v slovo dejala glasbenica albanskih korenin.

Spomnimo, Bebe Rexha je junija lani nastopala v New Yorku, kjer se je zgodil neprijeten incident. Med petjem ji je v glavo priletel telefon, udarec pa je bil tako močan, da se je obrnila stran od množice in padla na kolena. Z odra so jo morali pospremiti, ob tem pa si je obraz prekrila z rokami. Sprva so ji nudili zdravniško pomoč na prizorišču, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je prejela več šivov.