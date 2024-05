Bebe Rexha se po razhodu osredotoča nase: Ne lovim ljubezni

OGLAS

Pevka in tekstopiska, nominirana za grammyja, Bebe Rexha je pred kratkim izdala svoj novi singel Chase It (Mmm Da Da Da), energična skladba pa označuje začetek novega obdobja v njenem življenju in karieri manj kot eno leto po izidu njenega zadnjega albuma Bebe. "Šla sem skozi razhod in mislim, da bi bil odmor zame preveč," je za People povedala 34-letna glasbenica, ki se je lansko leto razšla s Keyanom Safyarijem. "Nekako sem se vrgla v glasbo, ker je to edina stvar, ki mi resnično pomaga."

Bebe Rexha FOTO: Profimedia icon-expand

Navdihnjena, da se potopi v plesno glasbo po uspehu skladb, kot je I'm Good (Blue) iz leta 2023 z Davidom Guetto, je ustvarila novo klubsko pesem z Aluno in producentom Chrisom Lakeom, s katerima je želela sodelovati, vse odkar se je počutila obsedeno z njihovo pesmijo Beggin'. Besedilo Chase It jo predstavi kot samozavestno žensko, ki ne išče moškega, vendar ve, da bi ga zlahka našla, če bi to želela. "Vsi želijo biti zaljubljeni, vendar jaz tega ne lovim. Nekako se osredotočam nase in to je res osvobajajoče in zabavno. In nekako je tako: torej, če me hočeš, potem me pridi lovit, ker jaz tega trenutno ne lovim," je pojasnila."In potem v pesmi rečem, no, ampak nocoj ne bom odšla sama, in to je na nek način predrzno, ker vem, da boš na koncu prišel k meni v klub oz. kjer koli že sva in nocoj ne bom odšla sama domov."

Prejšnji mesec je pesem predstavila v živo med svojim glavnim odrskim nastopom na Coachelli, kar se je zdelo kot začetek novega poglavja samozavesti in udobja. "V zadnjih X letih sem šla skozi toliko stvari, za katere ljudje ne vedo, in zdi se mi, da sem se končno pomirila z večino. Končno se počutim navdušeno in živo," je dejala in spregovorila o navdušenosti oboževalcev, ki so ji namenili številne pohvale: "Tako čudovito je videti vse tako navdušene, a sploh si ne morete predstavljati kako navdušena sem jaz."