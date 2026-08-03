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Bec iz Poroke na prvi pogled Avstralija prodaja poročni prstan: 'Je brez pomena'

Sydney, 03. 08. 2026 15.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Bec Zacharia

Bec Zacharia, ki je sodelovala v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled Avstralija, je razkrila, da prodaja diamantni poročni prstan, ki ji ga je podaril Danny Hewitt. Par se je spoznal v 13. sezoni, a se njuna zveza ni obnesla, zato se je ena od najbolj razvpitih tekmovalk zadnje sezone odločila, da obroček proda, del izkupička pa bo šel v dober namen.

"Ne potrebujem ga. Je brez pomena," je v videu, ki ga je objavila na Instagramovi zgodbi, dejala Bec Zacharia in dodala, da bo del izkupička od prodaje poročnega prstana namenila dobrodelni organizaciji za živali. Resničnostna zvezdnica je Dannyja Hewitta spoznala v oddaji Poroka na prvi pogled Avstralija, kjer so ju poparčkali strokovnjaki, ta pa se je med končno ceremonijo zaobljub odločil, da si ne želi zveze z njo.

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"Prodajam svoj diamantni prstan, ki sem ga dobila v Poroki na prvi pogled. Ne potrebujem ga, saj je zame brez vsakršnega pomena. Prodajam ga za 2.430 evrov. Seveda ne pričakujem, da bom dobila toliko, ponudbe pa mi lahko pošljete v zasebno sporočilo," je dejala v posnetku, ob tem, ko je pokazala prstan, pa dodala: "To je res lep prstan. Na prstu lepo je videti, a ga ne potrebujem. Če bi ga kdo želel kupiti, mi sporočite."

Zdaj si na vrsti ti. 13. sezono resničnostnega šova Poroka na prvi pogled: Avstralija si spremljaj na VOYO!

Zacharia je v izjavi za People pojasnila: "Moj poročni prstan je simbol zakona, ki ni trajal. Ne zdi se mi prav, da bi ga obdržala, zato je čas, da se ga znebim. Prodaja je način, da zaključim to poglavje in nadaljujem svoje življenje." Ob tem je dodala, da ne čuti zagrenjenosti, le hvaležnost za vse lekcije, ki jih je dobila. "Veselim se novih priložnosti in novih izkušenj ter ljubezni, ki mi je namenjena," je še povedala.

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