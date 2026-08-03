Bec iz Poroke na prvi pogled Avstralija prodaja poročni prstan: 'Je brez pomena'

"Ne potrebujem ga. Je brez pomena," je v videu, ki ga je objavila na Instagramovi zgodbi, dejala Bec Zacharia in dodala, da bo del izkupička od prodaje poročnega prstana namenila dobrodelni organizaciji za živali. Resničnostna zvezdnica je Dannyja Hewitta spoznala v oddaji Poroka na prvi pogled Avstralija, kjer so ju poparčkali strokovnjaki, ta pa se je med končno ceremonijo zaobljub odločil, da si ne želi zveze z njo.

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"Prodajam svoj diamantni prstan, ki sem ga dobila v Poroki na prvi pogled. Ne potrebujem ga, saj je zame brez vsakršnega pomena. Prodajam ga za 2.430 evrov. Seveda ne pričakujem, da bom dobila toliko, ponudbe pa mi lahko pošljete v zasebno sporočilo," je dejala v posnetku, ob tem, ko je pokazala prstan, pa dodala: "To je res lep prstan. Na prstu lepo je videti, a ga ne potrebujem. Če bi ga kdo želel kupiti, mi sporočite."