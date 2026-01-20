Drama Beckham se nadaljuje: odtujeni sin pogreša sorojence

Brooklyn Beckham , najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama , je po daljšem obdobju prekinil molk in javnost spustil v zakulisje družinskega spora. Odločil se je za brutalen napad na starša prek objave na Instagramu , kjer je poleg ozadja spora navedel tudi, da se s staršema nikakor ne želi spraviti.

Oboževalci navzven popolne zvezdniške družine so nad njegovim zapisom pretreseni, Brooklynova objava je na družbenih omrežjih že viralna. Pod njo pa se med drugim vrstijo tudi ugibanja o njegovem odnosu s preostalimi člani družine.

Kot sedaj poročajo tuji mediji, naj bi bil odnos Brooklyna z bratoma in sestro precej drugačen, kot ga ima z zvezdniškima staršema. Predvsem njegov odnos do 14-letne sestre Harper, ki "jo želi Brooklyn zaščititi pred vse hujšimi družinskimi spori in z njo ohraniti dober odnos." Tukaj situacijo zaplete dejstvo, da Harper še vedno živi v družinskem domu z Victorio in Davidom, zato težje dostopa do nje. "A se trudi," so še zapisali pri Daily Mailu. Brooklynu naj bi bilo zelo pomembno, da ostaja v stikih z nekaterimi sorodniki, med drugim tudi s starimi starši, odkar je sporna situacija eskalirala.

"Še vedno je v stiku tudi s starimi starši, s katerimi ohranja odnos že od samega začetka družinske kalvarije, ki je prišla tudi v medije in javnost," je dodal vir.