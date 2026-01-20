Drama Beckham se nadaljuje: odtujeni sin pogreša sorojence

Brooklyn Beckham, najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama, je po daljšem obdobju prekinil molk in javnost spustil v zakulisje družinskega spora. Odločil se je za brutalen napad na starša prek objave na Instagramu, kjer je poleg ozadja spora navedel tudi, da se s staršema nikakor ne želi spraviti.
Oboževalci navzven popolne zvezdniške družine so nad njegovim zapisom pretreseni, Brooklynova objava je na družbenih omrežjih že viralna. Pod njo pa se med drugim vrstijo tudi ugibanja o njegovem odnosu s preostalimi člani družine.
Kot sedaj poročajo tuji mediji, naj bi bil odnos Brooklyna z bratoma in sestro precej drugačen, kot ga ima z zvezdniškima staršema. Predvsem njegov odnos do 14-letne sestre Harper, ki "jo želi Brooklyn zaščititi pred vse hujšimi družinskimi spori in z njo ohraniti dober odnos." Tukaj situacijo zaplete dejstvo, da Harper še vedno živi v družinskem domu z Victorio in Davidom, zato težje dostopa do nje. "A se trudi," so še zapisali pri Daily Mailu. Brooklynu naj bi bilo zelo pomembno, da ostaja v stikih z nekaterimi sorodniki, med drugim tudi s starimi starši, odkar je sporna situacija eskalirala.
"Še vedno je v stiku tudi s starimi starši, s katerimi ohranja odnos že od samega začetka družinske kalvarije, ki je prišla tudi v medije in javnost," je dodal vir.
Brooklyn je sinoči na družbenih omrežjih sprožil poplavo odzivov, ko je v daljšem zapisu na Instagramu razkril svoje razloge za razdor z družino. V izjavi je med drugim zapisal, da ne želi več vzpostaviti stikov s starši in da se želi končno postaviti zase.
"Nekaj let sem molčal in se trudil, da bi družinske zadeve obdržal zase, a ker so moji starši in njihova ekipa še naprej plasirali nekatere stvari v medije, sem moral spregovoriti in povedati resnico," je zapisal. Dodal je, da se ne želi pobotati s staršema in da se ne pusti več nadzorovati. Želi si miru, zasebnosti in sreče za svojo družino – z ženo Nicolo Peltz Beckham.
