Zvezdnik in nekdanji nogometaš David Beckham je na svojih družabnih omrežjih s svojimi sledilci delil fotografijo skupaj z nogometno ikono Lionelom Messijem in Tomom Bradyjem med nogometno tekmo. "Z Lionelom Messijem v nogometno končnico," je zapisal o nogometašu, ki ga je lansko poletje z navdušenjem sprejel v svojo nogometno ekipo Inter Miami.

David Beckham je pred kratkim na svojem Instagram profilu delil fotografijo, na kateri pozira skupaj z nogometnim zvezdnikom Lionelom Messijem in Tomom Bradyjem. Fotografija je bila posneta na tekmi med nogometnima kluboma Inter Miami in Cincinnati. "Najboljši. Ne more biti boljši," je 49-letni Beckham zapisal pod svojo objavo in dodal: "Leo Messi in Tom Brady gledata kako gremo z nogometnim klubom Inter Miami v končnico."

Na fotografiji Beckham nosi modro obleko z ujemajočo se kravato in svetlo modro srajco. 37-letni Messi in 47-letni Brady pa sta se odločila za bolj sproščena videza, pri čemer je argentinski nogometaš nosil črne kratke hlače, belo majico in olivno zelene čevlje, Brady pa je nosil zeleno srajco in strgane kavbojke. Nekdanji nogometaš Beckham je naslednji dan delil fotografijo še v svoji Instagramovi zgodbi in zapisal: "Lionela Messija peljem nazaj v Birmingham s seboj."

Beckham na nogometni tekmi poziral z Messijem: Najboljši, ni boljšega.

Beckham, ki je solastnik Interja iz Miamija, je Messija sprejel v ekipo julija lani. "Pred desetimi leti sem začel svojo pot, da bi zgradil novo ekipo nogometne lige. Takrat sem rekel, da sanjam o tem, da bi najboljše igralce na svetu pripeljal na Florido in v veliko mesto Miami. Igralce, ki so delili naše ambicije po vzponu nogometa v tej državi. Tako smo veseli, da ste vsi tukaj, da proslavimo ta neverjeten trenutek," je dejal Beckham na takratnem dogodku in nadaljeval: "Oprostite mi, ker sem nocoj malo čustven. Resnično so se mi uresničile sanje s tem, ko lahko pozdravim Lionela Messija v klub Inter Miami. Dobrodošel v družino."