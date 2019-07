Beckham odprl filmski studio v Londonu, spogleduje se s Hollywoodom

O svoji novi karierni usmeritvi je Beckham dejal, da bi se rad posvetil snemanju dokumentarnih filmov, televizijskih šovov in kreativnih oglasov za svoje partnerje. Lotil naj bi se že dokumentarnih projektov, med katerimi naj bi se nekateri dotikali tudi njegovega zasebnega življenja, nogometne kariere, potovanj in mode.

Nekdanji angleški nogometaš je storil podobno potezo kot košarkaša LeBon James in Stephen Curry, nogometaš Russell Wilson in nekdanji igralec bejzbola Derek Jeter, ki so se po športnih karierah posvetili vlaganju finančnih sredstev v medijske projekte. Beckhamov Studio 99 je že podpisal pogodbo o neprekinjenem razvoju z medijsko družbo, ki sta jo ustanovila LeBron James in Maverick Carter. Pod skupnim partnerstvom soustvarjajo dokumentarno serijo, ki bo prikazala potovanje nogometnega kluba Inter Miami CF (katerega solastnik je David Beckham) znotraj nogometne lige Major League Soccer.

Nekdanji nogometaš, ki se je od nogometne zelenice uradno poslovil leta 2013, po 20 letih kariere, je po upokojitvi ustanovil svoje menedžersko podjetje. Prehod od menedžerskega k studijskem delu je Beckham razložil v svoji izjavi: ''Vedno več projektov s partnerskimi podjetji je zajemalo producentska dela, zato se je zdelo odprtje lastnega studia najbolj primeren nadaljni korak.''

''Vedno sem užival pri ustvarjanju različnih vsebin in delu s kreativnimi ljudmi. Neverjetno dobro je videti osebe, ki jih občudujem – kot sta denimo LeBron in Maverick, ki so z lastnim delom toliko dosegle. Zame so ti ljudje služili kot navdih in prikaz vsega, kar lahko dosežem. Zelo dober občutek je delati s prijatelji in spoznavati nove ljudi, ki se ukvarjajo z velikimi in kreativnimi projekti,'' je še dodal 44-letni Beckham.

Studio 99 je soustanovil z dolgoletnim menedžerjem Davidom Gardnerjem(direktorjem podjetja David Beckham Ventures) in Nicolo Howson, ki je trenutna direktorica Studia 99.