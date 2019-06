Beckham s hčerko na tekmi: kamere ujele poljubček

Nekdanji nogometaš David Beckham in njegova hčerka Harper sta si ogledala četrtfinalno tekmo svetovnega nogometnega prvenstva za ženske, na kateri so slavile Angležinje. Na tribuni sta za zmagovalke stiskala pesti tudi David in Harper, fotografom pa je uspelo ujeti trenutek, ko je slavni očka hčerko poljub na usta.

7-letna Harper je z zanimanjem spremljala nogometno tekmo. FOTO: Profimedia

44-letniDavid Beckhamin 7-letna Harpersta se udeležila tekme svetovnega nogometnega prvenstva za ženske, na kateri so se pomerile Norvežanke in Angležinje, ki so na koncu slavile s 3:0.

Na tribuni se jima je pridružila tudi Davidova mama in Harperina babica Sandra. FOTO: Profimedia

Medtem ko je David nosil črno srajco in temno modro moško obleko, je bila Harper oblečena v navijaškem vzdušju. Na sebi je imela dres angleške reprezentance, s katerim je dala jasno vedeti, da navija za domače moštvo. Sodeč po posnetih fotografijah sta očka in hčerka dogajanje na zelenici budno spremljala, na tribuni pa se jima je pridružila tudi Davidova mama in Harperina babica Sandra, ki je te dni praznovala okrogli jubilej 70 let.

Kot za zdaj kaže, bo šla Harper po očkovih stopinjah. 7-letna deklica je namreč že večkrat pokazala interes za ta šport in če drži, da jabolko ne pade daleč od drevesa, potem jo bomo kmalu videli, kako bo zastopala barve kakšnega angleškega nogometnega kluba. David in Harper sta se tik pred tekmo tudi srečala z dekleti iz angleške nogometne reprezentance.Fotografijo je angleški zvezdnik objavil tudi na Instagramu. Med drugim je zapisal, da kot nekdanji nogometaš dobro ve, kako se tik pred tekmo dekleta počutijo in da je zanje zelo pomembna prav domača podpora.

Kamere so ujele poljubček med Davidom in njegovo hčerko. FOTO: Profimedia

Med tekmo je kameram na tribuni uspelo ujeti tudi poljub med Davidom in Harper. Spomnimo, da je bil Beckham že večkrat na tapeti, ko sta se s Harper poljubila na usta. Mnenja oboževalcev o poljubljanju na usta med staršem in otrokom so bila seveda takrat različna, a kot kaže, nogometaš ni dal pretiranega pomena vsem kritikam. Več utrinkov s tribune v priloženi fotogaleriji: