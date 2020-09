Beckham se je zaljubil v čebelarjenje, prihaja med z njegovim podpisom

David Beckham je trenutno sredi priprav, da bo lahko svojim oboževalcem čim prej ponudil nov zanimiv produkt z lastnim podpisom. Tokrat se je odločil, da bo številne privržence posladkal z linijo medu. Nad čebelarjenjem se je navdušil v času karantene, ki jo je z družino preživljal sredi narave, ki obkroža njihov dom. Z Victorio in štirimi otroki se je ogromno časa zadrževal na svežem zraku in dodobra proučil tamkajšnje naravne danosti, njegovo novo strast pa so lepo sprejeli vsi njegovi bližnji.

Victoria in David Beckham sta se v času, ko je bila zapovedana karantena, spoznavala z angleškim podeželjem in še bolj vzljubila naravo, ki obdaja družinski dom.

Otoški mediji poročajo, da se je 45-letnik trdno odločil podati na čebelarsko pot, saj razmišlja celo o imenih za svoje produkte. V ožjem izboru so poimenovanja D Bee, Seven HoneyterGoldenbees. Vir blizu športniku je izdal, da se je njegova ljubezen do čebelarstva razvila že kmalu po pričetku pandemije, ko se je bil primoran izolirati in pozabiti na svoje številne obveznosti: "David je čez čas postal nekoliko obseden. Ima vso opremo, ustvaril pa si je celo lasten čebelnjak na posestvu svojega domovanja v Cotswoldsu."