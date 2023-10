Beckham: Večno bom hvaležen človeku, po katerem sem dobil ime

V nadaljevanju je zapisal, da pokojni športnik ni bil junak le v Manchestru in na Otoku, temveč povsod. "Pravi gospod, družinski človek in resnično državni heroj. To ni žalosten dan le za Manchester United in Anglijo, to je žalosten dan za nogomet in vse, kar je Sir Bobby predstavljal." Beckham je ob tem družini pokojnika izrazil sožalje.