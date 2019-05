Beckham za pol leta ob vozniško zaradi telefoniranja med vožnjo

David Beckham, ki so ga oglobili s polletno prepovedjo vožnje, pred sodiščem ni dajal izjav.

Ko so policisti v Londonu lanskega novembra ustavili nogometnega zvezdnika Davida Beckhama, ko je med vožnjo svojega več 115 tisoč evrov vrednega bentleyja telefoniral, se je sprva zdelo, da se bo izmuznil roki pravice. Čeprav bi mu kazen mogli izreči že pretekli mesec, pa ga je zdaj neizogibno doletelo z zamudo.



Beckham se je pojavil na izreku sodbe na sodišču v Bromleyju v jugovzhodnem Londonu, kjer mu je sodnica Catherine Moore izrekla kazen, saj so obstoječim šestim kazenskim točkam, ki jih je imel že od prej zaradi prehitre vožnje, dodali še šest, kar pa pomeni, da ima prepoved vožnje z avtom ali motorjem za nadaljnih šest mesecev.

Zvezdnik se je sicer izognil kazni za prehitro vožnjo po zaslugi svojega odvetnika Nicka Freemana, ki je znan po tem, da vedno najde luknje v zakonu. Beckhamu so poleg polletne prepovedi vožnje naložili kazen 870 evrov, sicer pa je uporabo telefona za volanom priznal.

Sodnica je sicer upoštevala, da se je osebno pojavil na sodišču, v izreku sodbe pa povedala, da "četudi je bil počasen promet, da to ni izgovor za tako početje, saj še vedno predstavlja tveganje za ostale". Opozorila pa ga je, da če bo v tem času vozil, da je to kaznivo dejanje, ki bi pripeljalo do še ostrejše kazni.