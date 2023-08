Beckhamov sin je na počitnicah na Lopudu odigral legendarno uspešnico

Cruz Beckham je na svojem Instagram profilu objavil posnetek z Lopuda, s katerim je razveselil svoje sledilce na družbenem omrežju. Družina Beckham je počitnice preživela na hrvaškem otoku, kjer je nastal tudi romantičen videoposnetek ob sončnem zahodu, na katerem je 18-letnik zapel pesem Here Comes The Sun, komentiral pa ga je tudi njegov starejši brat Romeo.

Sin Davida in Victorie Beckham, 18-letni Cruz, je med družinskim dopustom na Lopudu pokazal svoj pevski talent in poskrbel za odlično reklamo za Hrvaško. Mladi Beckham je na svojem Instagram profilu objavil video, na katerem ob čudovitem sončnem zahodu igra na kitaro in poje legendarno uspešnico Beatlov Here Comes the Sun.

Cruz Beckham gre po materinih stopinjah.

"Nerealno," je komentiral nekdo, spet drug pa se je spraševal: "Kje je to?" "Čudovito," je bil še eden izmed komentarjev, oboževalci pa so pohvalili tudi našo sosedo z besedami: "Prelepa Hrvaška," nekdo drug pa je dodal, da je to raj. Video sta na svojih Instagram profilih delila tudi Cruzova starša David in Victoria, komentiral pa ga je njegov starejši brat Romeo, ki je zapisal, da mu je zelo všeč.

Cruz je pred dnevi na družbenem omrežju pokazal, kako se je z družino zabaval na hrvaški obali, fotografi pa so ga ujeli, kako se je med morskimi radostmi zabaval z očetom Davidom. Družina je tudi letos bivala v istem luksuznem kompleksu, kjer so počitnikovali že lansko leto. Gre za nekdanji frančiškanski samostan, ki ga je obnovila grofica Francesca von Habsburg in ga spremenila v muzej z elegantnim butičnim hotelom in duhovnim zatočiščem 21. stoletja s cerkvijo, zvonikom in romanskim križnim hodnikom.

