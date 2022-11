Beckhamov sin neuspelo nogometno kariero pripisal horoskopu: Riba sem.

Najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama je v intervjuju za spletno ameriško revijo Bustle spregovoril o vzponih in padcih svoje kariere in življenja pod žarometi slavnih staršev. Brooklyn Beckham , ki se je v zadnjem času posvetil svoji kuharski poti, se je v pogovoru dotaknil tudi manj uspešnega vstopa v nogometni svet in ob tem razkril, kaj ga je oviralo v industriji, v kateri je njegov oče dolga leta blestel.

"Spopadam se s tesnobo," je reviji zaupal 23-letnik, ki je pri rosnih petnajstih letih zapustil Arsenalovo nogometno akademijo in za vedno opustil nogometne sanje. "Skušal sem se dokazati, kot se je moj oče, a na neki točki sem želel ustvariti svoje ime," je pojasnil in ob tem razlog za neuspeh pripisal tudi svojemu horoskopu. "Riba sem, občutljiv sem," je priznal.

Arsenal je tako leta 2015 prekinil sodelovanje z najstarejšim sinom zakoncev Beckham, saj si ta ni uspel zagotoviti pogodbe s klubom angleške prve lige. Od tam je Brooklyn nadaljeval kariero fotografa in objavil lastno zbirko fotografij z naslovom What I See, nato pa se je s svojo kuharsko oddajo Cookin' With Brooklyn skušal dokazati v kulinaričnem svetu."Nisem profesionalni kuhar," je poudaril Brooklyn. "Tega nisem nikoli rekel in tega ne bi nikoli rekel."

Ob tem je dodal, da kljub dejstvu, da je njegov oče že kot mlad vedel, kaj želi delati, ni nič narobe, če sam dlje časa išče svoje poslanstvo. "Nič ni narobe, če si star 25, 26 ali celo 30 let in še ne veš, kaj počneš." Kljub temu pa ima 23-letnik že nekaj idej za prihodnost. Želi si posneti dokumentarni film, v katerem bi kot kuhar pomočnik ustvarjal v cenjenih restavracijah. Poleg tega želi odpreti tudi lasten angleški pub v Los Angelesu.