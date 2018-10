Beckhamova bosta s prodajo vile zaslužila več, kot sta za njo odštela

Vilo s šestimi spalnicami, devetimi kopalnicami, bazenom, knjižnico in medijsko sobo sta zvezdnika kupila za slabih 20 milijonov evrov, zdaj pa naj bi jo prodajala za 30 milijonov evrov. V času, ko je David igral za LA Galaxy, so se njuni otroci šolali v Los Angelesu, zdaj pa večino časa preživljajo v svojem domu v Veliki Britaniji, z izjemo najstarejšega sina Brooklyna Beckhama, ki zaradi študija večino časa preživlja v New Yorku. Vile v Beverly Hillsu naj ne bi več potrebovali in so se jo zaradi tega odločili prodati.