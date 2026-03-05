Beckhamova čestitala sinu za rojstni dan, on se ni odzval

Spor v družini Beckham še ni rešen. Po nedavni javni izpovedi najstarejšega sina Davida in Victorie, v kateri je na družbenem omrežju zapisal, da je njihova javna podoba le fasada, ki jo vzdržujeta starša, ki želita vse nadzorovati, ter ju obtožil, da želita uničiti njegov zakon z Nicolo Peltz, se Brooklyn ni odzval niti na njuni rojstnodnevni čestitki.

Brooklyn Beckham je dopolnil 27 let. FOTO: Profimedia

Zakonca Beckham njegovih obtožb nista javno komentirala, sta pa prvorojencu z objavama fotografij čestitala za 27. rojstni dan. Oba sta v pripisu dodala, da ga imata rada, a se nekdanji fotograf in maneken, ki se zdaj preizkuša kot kuhar, na njune čestitke ni odzval.

Je pa 27-letnik praznoval s soprogo, ki mu je pripravila posebno presenečenje, video pa objavila tudi na družbenem omrežju. Brooklyna so pričakali zlati baloni, rože, darila in škatla s krofi z roza prelivom, ki so mu sporočali Vse najboljše, Brooklyn'. 31-letnica je na posnetek ujela moževo navdušenje ob pogledu na krofe. "O, kako kul," so bile njegove besede, Nicola, ki je prižgala nekaj svečk, pa mu je sugerirala, da si mora ob tem, ko jih bo upihnil, nekaj zaželeti. "Vse najboljše! Ljubim te. Upam, da se ti bodo želje uresničile," je še slišati na posnetku, Brooklyn pa je dodal: "To je tako ljubko!"

Brooklyn Beckham se na čestitke staršev ni odzval. FOTO: Profimedia

Družinski spor je sicer javno eskaliral januarja, ko je Brooklyn na družbenem omrežju objavil dolg zapis, v katerem je potrdil govorice, da s starši nima najboljšega odnosa. Spomnil je na svojo poroko in dramo z nevestino obleko, ki jo je oblikovala njegova mama, a se je po enajstih urah dela odločila, da je ne bo dokončala. Omenil je tudi zmedo glede poročnega plesa in dodal, da se je ob materinih gibih počutil zelo nelagodno.