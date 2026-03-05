Naslovnica
Tuja scena

Beckhamova čestitala sinu za rojstni dan, on se ni odzval

Los Angeles, 05. 03. 2026 14.11 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Brooklyn Beckham se na čestitke staršev ni odzval.

Najstarejši sin Davida in Victorie Beckham je dopolnil 27 let. Ob tej priložnosti sta mu slavna starša z objavami na družbenem omrežju čestitala in mu sporočila, da ga imata rada, a Brooklyn, ki je praznoval z ženo, se na njuni voščili javno ni odzval.

Spor v družini Beckham še ni rešen. Po nedavni javni izpovedi najstarejšega sina Davida in Victorie, v kateri je na družbenem omrežju zapisal, da je njihova javna podoba le fasada, ki jo vzdržujeta starša, ki želita vse nadzorovati, ter ju obtožil, da želita uničiti njegov zakon z Nicolo Peltz, se Brooklyn ni odzval niti na njuni rojstnodnevni čestitki.

Brooklyn Beckham je dopolnil 27 let.
Brooklyn Beckham je dopolnil 27 let.
FOTO: Profimedia

Zakonca Beckham njegovih obtožb nista javno komentirala, sta pa prvorojencu z objavama fotografij čestitala za 27. rojstni dan. Oba sta v pripisu dodala, da ga imata rada, a se nekdanji fotograf in maneken, ki se zdaj preizkuša kot kuhar, na njune čestitke ni odzval.

Je pa 27-letnik praznoval s soprogo, ki mu je pripravila posebno presenečenje, video pa objavila tudi na družbenem omrežju. Brooklyna so pričakali zlati baloni, rože, darila in škatla s krofi z roza prelivom, ki so mu sporočali Vse najboljše, Brooklyn'. 31-letnica je na posnetek ujela moževo navdušenje ob pogledu na krofe. "O, kako kul," so bile njegove besede, Nicola, ki je prižgala nekaj svečk, pa mu je sugerirala, da si mora ob tem, ko jih bo upihnil, nekaj zaželeti. "Vse najboljše! Ljubim te. Upam, da se ti bodo želje uresničile," je še slišati na posnetku, Brooklyn pa je dodal: "To je tako ljubko!"

Brooklyn Beckham se na čestitke staršev ni odzval.
Brooklyn Beckham se na čestitke staršev ni odzval.
FOTO: Profimedia

Družinski spor je sicer javno eskaliral januarja, ko je Brooklyn na družbenem omrežju objavil dolg zapis, v katerem je potrdil govorice, da s starši nima najboljšega odnosa. Spomnil je na svojo poroko in dramo z nevestino obleko, ki jo je oblikovala njegova mama, a se je po enajstih urah dela odločila, da je ne bo dokončala. Omenil je tudi zmedo glede poročnega plesa in dodal, da se je ob materinih gibih počutil zelo nelagodno.

Preberi še Brooklyn Beckham z jasnim sporočilom: prekril tetovažo, posvečeno očetu

Svojo družino je obtožil, da ne spoštuje njegove soproge, starša pa naj bi si po njegovem mnenju prizadevala celo za njegov razhod z Nicolo. Zapis je zaključil, da ga lahko starša kontaktirata zgolj preko odvetnika.

david beckham victoria beckham brooklyn beckham nicola peltz rojstni dan čestitke družinski spor

U.K.
05. 03. 2026 16.33
ja in?
Appendix
05. 03. 2026 16.30
pa koga briga to
Amor Fati
05. 03. 2026 14.36
Počasi postajajo še bolj nadležni od Severine in Lukata.
bibaleze
