Beckhamova hotelska soba v Katarju vrtoglavih 23 tisoč evrov na noč

Organizatorji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju so že večkrat dokazali, da denar ni nikakršna ovira. To velja tudi pri gostovanju ambasadorjev turnirja, med katerimi je angleški nogometaš David Beckham .

A razkošna soba po poročanju angleškega tabloida Daily Mail ni več nogometaševo začasno domovanje. Pretekli konec tedna naj bi se zvezdnik odjavil iz hotela, saj naj bi vedno več gorečih oboževalcev vedelo, kje prebiva. Za zdaj sicer ostaja neznanka, ali je Beckham zgolj zamenjal hotel ali se morda celo vrnil v London.

Zvezdnika so sicer uslužbenci hotela z veseljem sprejeli, tabloidu pa kasneje zaupali, da je bil zelo spoštljiv in prijazen. "Preostali gostje hotela ga niso pogosto videli, saj mu je čudovita soba, ki spominja na hotel v hotelu, nudila vse. Do osebja je bil zelo vljuden in očarljiv, in zares se zdi, da je dober človek," je mediju zaupal neimenovan vir. "V čast nam je bilo, da smo gostili enega najslavnejših nogometašev na svetu in žal nam je, da ni več pri nas. Prepričani pa smo, da se bo vrnil. Le kdo ne bi želel bivati tukaj," je še pripomnil vir iz hotela.