Beckhamova o paničnih napadih in receptu dolgoletnega zakona

45-letna Victoria Beckham je pred kratkim gostovala v pogovorni oddaji, kjer je med drugim spregovorila o nizki samozavesti in zakonu z upokojenim nogometašem Davdom Beckhamom.

Nekdanja glasbenica, ki je danes uspešna modna oblikovalka in obenem velja za eno največjih modnih ikon, je tudi mama štirih otrok. Kot je razložila v pogovorni oddaji, so bili ravno otroci vedno središče njenega in Davidovega življenja, vse odločitve v zvezi z njimi pa sta sprejemala enoglasno. Občutek močne privrženosti svoji družini naj bi bil eden ključnih dejavnikov, zaradi katerega sta kljub številnim govoricam in občasnim zakonskim težavam pred kratkim obeležila dve desetletji skupnega življenja.

''Otroci so najina prioriteta, vse kar počneva, se vrti okoli njih. Oba trdo delava, zato eden drugega dobro razumeva in se podpirava. Mislim, da sva lahko oba srečna, ker sva se našla in ker sva ves čas rasla skupaj,'' je o receptu svojega dolgoletnega zakona povedala 45-letnica, preden je nadaljevala s priznanjem, da ni bila vedno tako samozavestna, kot je danes. Kot je dejala, je v preteklosti bila bitko s paničnimi napadi, ker je vedno želela izgledati 'popolno', danes pa se, kot pravi, s tem ne obremenjuje več. ''Zdaj sem veliko bolj samozavestna. Zagotovo. V preteklosti sem bila bitke z napadi panike in se obremenjevala s stvarmi, s katerimi se danes ne obremenjujem več. Mislim, da mora biti posameznik bolj prijazen do samega sebe. Tako do sebe, kot do svoje okolice.''