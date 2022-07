Beckhamova obletnico poroke obeležila s starimi fotografijami

Victoria in David Beckham praznujeta 23. obletnico poroke, ob tej posebni priložnosti pa sta se spomnila začetkov njune zveze. Oba sta na družbenem omrežju Instagram delila prisrčni objavi, pod njima pa so se zvrstile čestitke njunih prijateljev in oboževalcev. Zvezdnika imata štiri skupne otroke.

"Rekli so, da ni zabaven in da se jaz nikoli ne smejim. Rekli so, da ne bo trajalo," je ob skupni fotografiji izpred let zapisala 48-letna modna oblikovalka. "Danes praznujeva 23. obletnico poroke. David, ti si moje vse. Rada te imam," je še dodala. Oba z možem sta v Instagramovih zgodbah delila fotografije izpred nekaj let in se ponorčevala iz svojih oprav.