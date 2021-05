Beckhamova počaščena zaradi besed Beyonce: Spice Girls so me navdihnile

Ko sta se Beyonce inVictoria Beckham pred leti spoznali, je Beyonce komentirala nekdaj izredno priljubljeno dekliško skupinoSpice Girls, katere članice so bile poleg Victorie šeMel B, Emma Bunton, Geri Halliwellin Melanie Chisholm.

"Pred nekaj leti sem spoznala Beyoncé in rekla mi je: 'Spice Girls so me navdihnile in me navdušile, da delam to, kar počnem. Zaradi njih sem ponosna, da sem punca in ponosna, da sem to, kar sem,'" je Victoria povedala v enem izmed podcastov Breaking Beauty. Ob tem je še dodala:"Ko ti nekdo, kot je Beyoncé, ki je takšna ikona in je bila tako močna ženska, reče, da so jo navdihnile Spice Girls, mislim, da je to nekaj izjemnega."